Kışlada ''İsmailağa'' soruşturması!

Isparta'da İsmailağa Cemaati mensubu olduğu söyleyen acemi askerin kıyafeti ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da, acemi er F. T.’nin çarşı iznine çıkarken giydiği kıyafet soruşturma konusu oldu. Er T., fes, cübbe ve şalvardan oluşan kıyafetini soran nöbetçi yarbaya “İsmail Ağa Cemaati mensubuyum. Medrese eğitimi aldığım için o kıyafeti giydim” yanıtını verdi. Er. T.’nin anılan kıyafetle çarşıya çıkmasına izin verilmezken konu ile ilgili soruşturması açıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, hazırlanan tutanak ve disiplin soruşturma heyetinin aldığı ifadelere göre olay General İhsan Alper Kışlasında geçen Cumartesi sabahı yaşandı. Anılan gün er ve erbaşlar çarşı izni için kışla tören alanında bir araya geldi. Aralarında bir aylık acemi erlerin de olduğu askerler gelen otobüslere binerek çarşıya çıkıyordu. Askerleri almak üzere başka bir otobüsün gelmesi beklenirken nöbetçi subay Yarbay G. A. alana geldi.

MEDRESE EĞİTİMİ ALDIĞIM İÇİN GİYİYORUM

Yarbay A. ile birlikte iki askeri personelin imzasını taşıyan 26 Ağustos tarihli tutanağa, yaşananlar şu şekilde yansıdı: “Er F.T.’nin başında fes, üzerinde ise bol bir gömlek, cübbe ve şalvar bulunuyordu. Yarbay A., er T.’yi yanına çağırarak giydiği kıyafetin ne olduğunu sordu. Er. T., İsmail Ağa Cemaati mensubu olduğunu, medrese eğitimi aldığı için bu kıyafeti giydiğini söyledi. Yarbay A., kışla içinde giydiği kıyafetin, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olduğunu söyledi. Er. T. ise kıyafet özgürlüğü olduğunu belirterek o şekilde giyinme hakkı olduğunu söyledi.”

‘BU KIYAFETLE ÇIKAMAZ’ EMRİ

Nöbetçi subay Yarbay A., nöbetçi astsubay M. U.’ya iletilmek üzere şu emri verdi: “Personel ya başka bir kıyafet giyerek çıksın ya da bu kıyafetle çarşıya çıkmasın.”

BAŞKA KIYAFET AYARLAYAMAM

Astsubay M. U., er T.’ye üstündeki kıyafetle çarşıya çıkamayacağını söyledi. T. ise U.'ya “Başka kıyafet ayarlayamam. O zaman çarşıya çıkmam” yanıtını verdi. T. üstünü değiştirerek bölük faaliyetlerine katıldı.

ER VE ASTSUBAYA SORUŞTURMA

Er. F. T., İsmail Ağa Cemaati mensubu olduğu ve medrese eğitimi aldığı için giydiği kıyafet nedeni ile çarşıya çıkamazken konu ile ilgili disiplin soruşturması açıldı. Hazırlanan tutanakta er T. için “Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı olmayan bir tutum sergilemiştir” denildi. Astsubay Başçavuş M. U. ise, T.’nin giydiği kıyafete göz yummakla suçlandı.

OLUMSUZ BİR ÇAĞRIŞIM YAPMADI

Astsubay M. U. ise bilgi alma tutanağındaki ifadesinde “Üzerinde (F. T.’nin) siyasi, politik veya bölücü herhangi bir simge, işaret hatta renkleriyle çağrışım yaptıracak bir şey görmediğim için işlem yapmadım” dedi. U. ifadesinde, bir ay önce kışlaya giriş yapan acemi erlerden bir kaçının daha T.'nin kıyafetine benzer kıyafetle giriş yaptıklarını da kaydetti.