Partili Cumhurbaşkanlığının her derde deva olacağını biliyor muydunuz? Bundan önce bilmiyorduk.

Nereden bilelim..

Meğer Türkiye'deki ve belki de dünyadaki terörün önlenmesi için bu yönetim biçimi birebir ilaç gibiymiş.. Önceki gün Başbakanımız söylemeseydi hiç bilmemiz mümkün olmayacaktı..

Nasıl bilelim.

Bunun böyle olduğunu ilaç niyetine yazan tek bir kitap yok ki piyasada.

Kimin yazdığı hiç önemli değil. Aç anayasa hukuku kitabını.

Bak bakalım...

Var mı böyle bir bilgi?

Yok!

Öteki kitabı aç. Siyaset bilimine giriş kitabını..

Onda da yok.

Sonra karşılaştırmalı siyasal bilimler kitabını aç.

Ona bak.

Orada da yok.

Kardeşim, Partili Cumhurbaşkanlığı diye bir yönetim biçiminin kitapta yeri yok, yeri..

Bunlar tutturmuş partili cumhurbaşkanlığı her derde deva diyorlar... Öyle ki, işsizliği bile bunun çözeceğini iddia ediyorlar.

Atış serbest.

Öyle olunca devam ediyorlar.

Meğer kalkınmaya da çözümmüş bu.

Ekonominin aradığı tek ilaçmış aynı zamanda.

İşte Türkiye'yi yönetmek, sistemi değiştirmek için bizden evet dememizi isteyenlerin ileri sürdüğü tez bunlar.

Hem de koskoca Başbakanın ağzından.

Bilimsel kitaplarda yeri olmayan, yönetim biçimi olarak tek bir cümle ile dahi söz edilmeyen bir sistemi getirip önümüze koydukları yetmiyormuş gibi bir de tutturmuşlar "her derde deva" diye..

Arkadaş..

Sen terörü önlemek istedin de parlamenter sistem sana mani mi oldu?

İran'da terör yok. Parlamenter sistemle mi yönetiliyor İran?

Rejimleri taban tabana birbirinin tersi olan Kuzey Kore'de de Güney Kore'de de terör yok...

Az daha öteye yaklaş. Uzat parmağını denize doğru işte orada Japonya'da da yok.

Gel Avrupa'nın kuzeyine..

İsveç, Norveç, Danimarka'ya...

Fert başına düşen millî gelir kaç biliyor musun?

İsveç, 61 bin 098, Norveç, 96 bin 591, Danimarka'da ise, 63 bin 003 dolar..

Bunlar ne anlama geliyor onu da biliyor musun?

Bu devletlerin yurttaşları sıkıntı çekmiyor, bizdeki gibi partizanlıkla, işsizlikle, adam kayırma ve tehditle uğraşmıyor anlamına geliyor. Refah toplumunun ta kendisi anlamına geliyor.

Hollanda daha dün açıkladı.

Hapishanelerde in cin top oynuyor.. Hollanda partili Cumhurbaşkanlığı ile yönetilmiyor. Zaten öyle bir sistem yok. Olmayan sistemle nasıl yönetilsin...

Bir de kendine bak...

Mahkûmlar üst üste yatıyor. Hâkimler, hapis kararı vermekte zorlanıyor.

İşsizlik tavan yapmış, çalışanların çoğu boğazı tokluğuna çalışıyor.

Bütün bunlar kimseye bir ders vermiyor.

Vermiyor ki, halen daha bu ülkenin başbakanı, bakanları, sözde önemli gazeteci ve yazarları, cumhurbaşkanlığı sistemi diye bir ucube üretip ülkeyi kurtaracaklarını söylüyor.

Hayret ki ne hayret...