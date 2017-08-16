Kız arkadaşını ezdi, serbest bırakıldı

Adana'da kız arkadaşını kamyoneti ile ezen İbrahim D.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Genç kız 17 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce iki televizyon kanalında yarışmaya katılan ve en son katıldığı yemek programında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik (23), Adana’da 31 Temmuz günü sevgilisi İbrahim D.’nin kamyonetiyle gezmeye çıktı. Ancak bir süre sonra Çelik, arkadaşlarını arayarak bulunduğu adresi bildirdi ve “Gelin beni alın” dedi. Bunun üzerine eski sevgilisi Hüseyin A. ve diğer arkadaşları Çelik’i almaya geldi. Çelik, araçtan inmek istedi ancak sevgilisi buna izin vermedi. Bir süre yaşanan tartışmadan sonra Çelik zorla araçtan indirildi. Bunun üzerine sinirlenen İbrahim D. olay yerinden hızla uzaklaştı. Ancak kısa süre sonra çok hızlı bir şekilde olay yerine gelen İbrahim D., Çelik ve Hüseyin A.’ya çarptı. İbrahim D. olay yerinden geri geri kaçmak isterken de Çelik’in üzerinden geçti. Olaydan sonra Çelik’in arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla iki yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelik’in durumu ağır olduğu için özel hastaneden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balacalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada beyninden ameliyat olan Çelik 17 günden bu yana komadan çıkamadı. Bitkisel hayattaki genç kızın sakat kalacağı öğrenildi. Diğer yaralı Hüseyin A.’nın ise hafif yaralı olduğu olaydan sonra taburcu olduğu belirlendi. Polis, olaydan sonra tahkikat başlattı. Sevgilisine çarpan ve kızın eski erkek arkadaşını da yaralayan İbrahim D. olaydan 5 gün sonra yakalandı. İbrahim D. ifadesinde sevgilisine çarpmak istemediğini ancak istemeden bir kaza olduğunu söyledi. İbrahim D. ifadesi alındıktan sonra emniyetten tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TELEVİZYONDAKİ YEMEK YARIŞMASININ BİRİNCİSİ

Öte yandan, erkek arkadaşı tarafından ezilen ve 17 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Ece Çelik’in daha önce 2 televizyon yarışmasına katıldığı, son katıldığı yemek programında ise 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı ortaya çıktı. Kazandığı parayla kendine ev tutup ailesinden ayrı yaşayan Çelik’in kalan parayla da geçimini sağladığı öğrenildi. 17 gündür hastanede tedavi gören Çelik’in kazanın ardından bir gözünün kör olduğu, beyin cerrahi bölümünde ise bilinci kapalı şekilde tedavi gördüğü bildirildi.