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Kız arkadaşını ezdi, serbest bırakıldı

Kız arkadaşını ezdi, serbest bırakıldı
Adana'da kız arkadaşını kamyoneti ile ezen İbrahim D.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Genç kız 17 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
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