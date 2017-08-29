Kızılay’ın başına İbrahim Altan getirildi!

Kızılay Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu'nun AFAD Başkanlığı'na atanmasının ardından boşalan koltuğa Dr. İbrahim Altan getirildi.

Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Güllüoğlu’nun AFAD Başkanlığı’na atanmasının ardından boşalan Kızılay Genel Müdürlüğü’ne görevlendirme yapıldı. Kızılay Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile Kızılay Genel Müdürlüğü’ne Genel Başkan Danışmanı Dr. İbrahim Altan getirildi.