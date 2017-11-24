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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Türkiye'nin 82. vilayeti olmak istemiyoruz"

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Türkiye'nin 82. vilayeti olmak istemiyoruz"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye´nin 82´inci vilayeti olmayı istemediklerini vurguladı ve "Ya eş değer olarak aynı çatı altında, veya iki ayrı çatı altında yaşayacağız" dedi.

Londra’da Kıbrıs Türk sivil toplum örgütleri temsilcilerine seslendiği toplantıda, adadaki son siyasi durumu değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, " “Bugün Kıbrıs sorununu çözmek 2004 yılından daha zor" dedi.

Ada genelinde Kıbrıslı Türklerin iki şeyi istemediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunlar,  Rum üniter devleti içinde azınlık olmak ve Türkiye´nin 82´inci vilayeti olmak. Ya eş değer olarak aynı çatı altında, veya iki ayrı çatı altında yaşayacağız” diye konuştu.

Akıncı, Rumlarda, KKTC´nin uluslararası platformlarda tanınması “fobisinin” bulunduğunu da kaydederek, “Amaç bizim Türkiye ile bağlarımızı koparmak” dedi.

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