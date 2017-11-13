KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 50 yılımız çalındı

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "BM, 50 yılımızı çaldı ancak bundan sonra daha fazla zamanımızın çalınmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'de temaslarda bulunan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca ve bazı yönetim kurulu üyelerini Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda kabul etti.

Ertuğruloğlu kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs müzakerelerinin temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında yapılan Kıbrıs Konferansı'nda çöktüğünü ifade etti.



Kıbrıs Rum yetkililerin müzakerelere seçimlerden sonra devam edileceği yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, "Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı olarak bu oyuna gelmemeliyiz. İsviçre'de 50 yıllık süreç çöktü, federasyon görüşmeleri çöktü." diye konuştu.



Kıbrıs Türk halkının izolasyonlar altında ezildiği ve azınlık gibi görüldüğü sürece Rumlarla 50 yıl değil 500 yıl daha müzakere edilse çözüm bulamayacağına dikkati çeken Bakan Ertuğruloğlu, "BM, 50 yılımızı çaldı ancak bundan sonra daha fazla zamanımızın çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra iki devlet arasında görüşme olacaksa olur. Bu konuda ana vatan medyasından da destek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Tahsin Ertuğruloğlu, 7 Ocak'ta KKTC’de yapılacak genel seçimlerin ardından Kıbrıs'ta müzakerelerinde yeni sürecin ne olabileceği konusunda Türkiye ile değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetti.



TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da örgüt olarak KKTC'nin tam bağımsız yoluna devam etmesi ve üzerindeki ambargoların kaldırılması için her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.