KKTC’de endişe hüküm sürüyor!

MHP milletvekilleriyle bazı sivil toplum örgütleri yöneticilerinin oluşturduğu 12 kişilik Acil Temas Heyeti, KKTC ziyareti sonrasında izlenimlerini dile getirdi.

Türkiye’den bazı MHP milletvekilleri ve yöneticileri, Türkiye - Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan ile 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı ve Gaziantep milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu’ndan oluşan 12 kişilik Acil Temas Heyeti, KKTC ziyareti sonrası izlenimlerini aktardı. 23 Aralık Perşembe günü Kıbrıs’a gidip yetkililerden, toplumlararası müzakerelerin sona gelmesi münasebetiyle uzlaşılan veya uzlaşılamayan konularda bilgi almak üzere yoğun temaslarda bulunan Heyet; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Eski Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora ve Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ile görüştü. Çok önemli bilgiler alan ve yararlı temaslar yapan heyet, aynı gün gece Ankara’ya döndü. Acil Temas Heyeti’nin edindiği izlenim özetle şöyle:

Hayati konular

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Ben, müzakereleri Rauf Denktaş, M. Ali Talat ve Derviş Eroğlu’nun bıraktığı yerden devam ettiriyorum.” Dedikten sonra müzakerelerin kusursuz bir şekilde yürütüldüğünü, hatta eskiye göre daha da güçlü konuma gelindiğini iddia etti. Ancak, Türkiye’nin garantörlüğü ve Adada bulunduracağı askeri güç, Denktaş’ın sınır düzeltmesi kapsamında müzakere şartı olarak 29+i esas alması, Adadaki Türk nüfusunun azaltılması, halkların eşit egemenliği gibi hayati konularda tatmin edici cevaplar verilememiştir. Akıncı’nın temennilere dayalı muğlak ifadeleri, temas heyetinde güven zafiyeti olarak görülmüş ve gerçeklerin söylenmediği intibaını uyandırmıştır.

Sınırlı bilgiler

Buna karşılık diğer kurum ve kuruluş başkanları; 12 Ocak 2016’da İsviçre’de garantilerin ve Adadaki Türk askeri varlığının görüşüleceği, adına 5’li denilse de Türkiye’ye baskı yapmak üzere ÇOKLU [Çin, Rusya, ABD, AB] bir kader toplantısının yapılacağını ileri sürmüşlerdir. Görüşmelerin bu safhaya gelmesine kadar hangi konularda, nasıl bir mutabakata varıldığı hakkında, KKTC Hükümeti de dahil, kimseye bilgi verilmediğini, net bir şekilde anlattılar. Kamuoyuna sızan sınırlı bilgiler ve Rum medyasında yer alan haberlere göre, derin bir endişe içinde olduklarını; Türk Federe Devleti ile Rum Federal Devleti’nin, siyasi eşitlik içinde Federal Cumhuriyet’i oluşturmadıklarını; aksine Rumların Federal Devlet, Türklerin de buna katılan eyalet devleti konumunda olduğunu ısrarla vurguladılar. Diğer hayati konularda; yeterli toprak, nüfus, yerleşim, iki bölgelilik ve eşit egemen iki halk ilkelerinde kabulü mümkün olmayan tavizler verildiğini; hatta Türkiye’nin yetkisinde olan garantörlük ve Ada’daki Türk askeri varlığının statüsünde sulandırmalar yapıldığını; böyle bir durumda Türklerin Rum Devleti’nin azınlığı konumuna düştüğünü derin bir endişe içinde ifade etmişlerdir.