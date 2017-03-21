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KOBİ'ler ihracatçı oluyor!

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KOBİ'ler ihracatçı oluyor!
OBB, KOBİ’leri ihracatçı hale getirmek için “Dış Ticarette İstihbarat” eğitimlerine başladı.

Salih Aydın / Yeniçağ

Dış ticaret konusunda KOBİ’leri bilinçlendirmek ve cesaretlendirmek istediklerini belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İhracata başlamak isteyen firmalarımızı yurtdışı hedef pazarlar, müşteriler, ülke mevzuatları hakkında dış ticaret bilgilendirmesi ile sınırları aşmaya teşvik edeceğiz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsa kazandırabilmek için atağa kalktı. Bu çerçevede, TOBB bünyesinde “Dış Ticarette İstihbarat” konusunda oda-borsa personellerine eğitim verilmeye başlandı. 3 grup halinde açılan ve geçtiğimiz hafta tamamlanan eğitimlerin ardından oda ve borsalar, üyelerine bu konuda hizmet vermeye başlayacaklar.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, daha fazla KOBİ’yi mal ve ürün ihraç eder hale getirebilmek için kolları sıvadıklarını bildirdi. Firmaları global ticaretin oyuncusu haline getirmek istediklerini anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Sınır tanımayan firmalar arıyoruz. Bunun birinci aşaması firmalarımızı

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