Kocaeli'de korkunç kaza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ayı aileden 4'ü çocuk 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ayı aileden4'ü çocuk 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden tır, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobil, 2 cip ve panelvana çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre Almanya plakalı panelvanda bulunan Adnan (35), eşi Fatma (35) ile 7 yaş altında oldukları öğrenilen çocukları Melisa, Müslüm, Yusuf ve Yakup Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden gurbetçi ailenin yakını Halil Demir, yaptığı açıklamada, tırın dayısı ile ailesinin bulunduğu aracı altına aldığını belirterek, "Biz Almanya'ya gidiyorduk. Tatil için Gaziantep'e gelmiştik. Dayım, eşi ve 4 çocuğu ölmüş." dedi.

Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması, kara yolları ekiplerinin yolda kumlama ve yıkama çalışmasının ardından trafiğe kontrollü olarak açıldı.