Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Dilovası rampası mevkisinde 11 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikameti yaklaşık 3,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Yaşanan kazadan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası rampası mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen TIR, trafiğin durması nedeniyle yavaşlayan Harun Gürsel idaresindeki otomobile arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önünde seyreden yolcu otobüsüne çarparak durabildi. Daha sonra arkadan gelen 8 araç da kazaya karıştı.

OTOYOL 3.5 SAAT KAPALI KALDI



Kazada, otomobilde bulunan Sema Nur Gürsel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Gürsel, İsmail Gökhan, Hava Nur Öztürk ve Yağmur Kostak ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3,5 saat ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.