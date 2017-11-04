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Kocaelisporlu futbolcular sahaya böyle çıktılar!

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Kocaelisporlu futbolcular sahaya böyle çıktılar!
Spor Toto 3.lig 3.grupta mücadele eden Kocaelispor, bugün Elaziz Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma öncesi çok anlamlı bir harekete imza attı.

Ligin 11.haftasında İzmit İsmetpaşa Stadı’nda Elaziz Belebiyespor’u konuk eden Kocaelispor Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle sahaya maskelerle çıktı.

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Kocaelispor Kulübü 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Elaziz Belediyespor maç biletlerini de “Birlikte Kanserden Daha Güçlüyüz!” teması ile tasarladı. Taraftarlar bu anlamlı biletleri hatıra olsun diye sakladı.

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Sahaya ‘Birlikte kanserden daha güçlüyüz’ pankartıyla çıkan Kocaelisporlu futbolcular maç öncesi dağıtılan maskelerle projeye destek vererek lösemiye farkındalık getirdi.  Yeşil siyahlı ekibin bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu.

 

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