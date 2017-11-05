Kocaman: "Faturası bana ait, gerekeni yapacağım"

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, "Ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın faturası da bana ait. Ben de gerekeni yapacağım" dedi.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Kocaman, Kayserispor maçındaki senaryonun skor anlamında benzerini yaşadıklarını söyledi. Kocaman, 11 haftada 17 puan topladıklarını hatırlatarak, "Fenerbahçe için çok katlanılır, kabul edilebilir durum değil. Ciddi bir başarısızlık. Ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın faturası da bana ait. Ben de gerekeni yapacağım" diye konuştu.

'PAYIN BÜYÜĞÜNÜ ÖNCE KENDİME ÇIKARMAM GEREKİYOR'

Bu seviyedeki takımın ve oyuncuların bu kadar hata yapmaması gerektiğini dile getiren Kocaman şöyle devam etti: "Ortada bir başarı varsa malzemecisinden yöneticisine kadar herkesindir. Başarısızlık da herkesindir. Buradaki başarısızlık herkesin derken, payın büyüğünü önce kendime, sonra da futbolcu grubuna çıkarmam gerekiyor. 3-4 yılda yapabileceğimiz vahim hatayı 11 haftaya sığdırdık. Vardar maçını da eklememiz lazım. Oyuncu grubu için söylüyorum, bu kadar bireysel hatayı kaldırma lüksü yok. Bundan sonra bunu bir şekilde çevirmenin pek mümkünatı yok. 11. hafta itibarıyla hiç düşünmediğimiz, öngörmediğimiz bir tablo var. Kontrol edilebilir ve kabul edilebilir durum değil. Kendi adıma vermem gereken kararı çok net bir şekilde vereceğim. Her zaman her yerde şunu söylüyorum: Doğru olan, doğru zamanda doğru şeyi yapabilmek."



"BU HATANIN BU SEVİYEDE BİR KARŞILIĞI VAR"

Kocaman, maçın ardından kulüp yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım ile toplantı yaptıkları iddialarını da yalanladı. Hiç kimseyle görüşmediğinin altını çizen Kocaman, futbolcularını suçlamadığını, sadece tespitte bulunduğunu dile getirerek, "Bu seviyedeki oyuncuların, bu kadar vahim hata oranı normal değil. Burayı oyuncu, oyun ve antrenman açısından da kurgulayan benim. Bu tespiti yaptıktan sonra kendime dönüyorum. Esas en büyük hata benim. Bu hatanın da bu seviyede bir karşılığı var. Söylediğim çok açık aslında" ifadelerini kullandı.

'GÖREVE DEVAM TALEBİ GELİRSE NASIL DAVRANIRSINIZ' SORUSUNA: ÇOK NET

Yönetimden göreve devam talebi gelirse nasıl davranacağı sorulan Kocaman, "Çok net, gerekeni yapacağım" diyerek sözlerini tamamladı.