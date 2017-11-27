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Kocaman: "Hemen havaya girmenin bir anlamı yok"

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Kocaman: "Hemen havaya girmenin bir anlamı yok"
Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray gibi puan ortalamasının yakalanması gerektiğini belirten Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışına da değindi

Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, "İlk yarı bitmeden puan farkını indirmiş olmalıyız" dedi.

"PUAN ORTALAMAMIZI DÜZELTMELİYİZ"

Gelecek hafta Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oynanacak olmasıyla ilgili görüşü istenen Aykut Kocaman, "Galatasaray'ın puan ortalaması kadar bizim de galibiyetlere devam etmemiz lazım. Rakiplerin ne yaptığıyla ilgilenmeden puan ortalamamızı doğal haline getirmeliyiz. Sonra da puan ortalamamızı şampiyon olacak hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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KOCAMAN HEM İDDİALI HEM DE TEMKİNLİ

Sezon başından beri şampiyon olacaklarını iddia eden Kocaman, "3 puanlık sistemde fark artabilir de kapanabilirdi. Devreyi önde kapamak harika olur ama en azından liderle, lider kim olacaksa, o takımla bu farkı 1 maçlık seviyeye indirmeliyiz. Bunu düşünüyorduk. Hemen havaya girmenin bir anlamı yok. Havaya girmeye ne puanımız yeterli, ne de durumumuz. Kazanan takım duygusunu biraz daha yakalamaya ihtiyacımız var" dedi.

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