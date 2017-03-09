Kocaman planını açıkladı!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. Deneyimli teknik adam, Alper Potuk, Ozan ve Salih uçan’ın kalmasını sarı-lacivertli yönetime iletti. Emenike ve Wiel’e sıcak bakmayan Kocaman, Van Persie’nin de satılmasına onay verecek.

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezondaki değişimin startını verdi. Teknik direktörlüğe getirilecek olan Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmede takımda kalacak ve gidecek isimleri belirledi. UEFA finansal fair-play kriterlerini yakından takip eden Kocaman, özellikle Alper Potuk ve Salih Uçan'ın takımda kalmasını istiyor. Ozan Tufan, Hasan Ali ve Şener gibi yerli oyuncularla çalışmak isteyen Kocaman, nokta transferlerle kadroyu güçlendirecek.



