Kocaman yeni takımını açıkladı

Atiker Konyaspor'a veda eden Aykut Kocaman gündeme dair açıklamalarda bulunurken anlaştığı yeni takımıyla ilgili de bilgi verdi.

Konyaspor'da yaşadığı büyük başarının ardınan takıma veda etme hazırlığı yapan Aykut Kocaman yeni takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberi şöyle:

Konyaspor’da son iki yılda önemli başarılar kazandınız ve sonunda bir kupa ile taçlandınız. Bunları nasıl başardınız? / Kolay anlatılabilecek bir şey yok. Önce eldeki malzemeye bakmaya çalışıyoruz . Var olan olanaklar neler? Futbolunun gerektirdiği temel şeyleri sağlamaya çalışıyoruz. Her şeyi değiştiren bir grubumuz yok. Önce elde olanakları değerlendirip sonra hataları düzelten bir yapımız var.

Uzun yıllar görev yaptığım takımlarda hep hataları düzeltmeye, azaltmaya çalıştım. Bunu başardık diyebiliriz. 150 puan topladık geldiğimizden beri. Geçen sene 66 puan topladık. Bu sene ana hedef olarak kupayı belirledik. Bu da lig maçlarında konsantrasyon kaybı yaşamamıza neden oldu. Hata yapmaktan korkmak değil hataları düzeltmek önemli. Başka bir şansınız yok.

Size yönelik eleştirilerin çoğu oyun sisteminiz üzerine; ‘Aykut Kocaman savunma futbolu oynatıyor’ diyenlere ne diyeceksiniz? / Futbol dünyasında savunma ve hücumu birbirinden ayıramazsın. Hiç bir şekilde bir birinden ayrılmıyor. Bu soruya çok da yanıt vermek istemiyorum. Saçma sapan, aptalca, absürt bir şey bana böyle denilmesi.

Kocaman, 2010-11 sezonu ile ilgili Şenol Güneş’e de sert bir mesaj gönderdi. Kocaman, “2011’de şampiyonluğumuzu elimizden aldılar” diyen ve o dönem Trabzonspor’u çalıştıran diyen meslektaşına çok sert bir yanıt verdi...

“Çok net söylüyorum; rakiplerimizin hepsini eze eze yendik. Kimin neyi hak ettiği çok daha net. Onun takımını da 2-0 yendik. Orta sahayı geçemediler. Maçların görüntüleri de ortaya dökülsün. Her maçımızı izlesinler. Beşiktaş’ı da, Galatasaray’ı da, Trabzon’u da eze eze yendik. Ama bizim maçları izlerken Trabzonspor’un da maçlarını izlesinler. Herkes her şeyi görsün.”

Fatih Terim’in Konyaspor’dan oyuncu almaması çok tartışılıyor. Konyasporlu bazı yöneticiler ve futbolculara göre Terim’in sizinle bir problemi var. Siz ne düşünüyorsunuz? / Fatih Terim, milli takım teknik direktörü. Biraz iyimser gözle bakayım... Hayata nasıl bakıyorsam oradaki insanlara da öyle bakıyorum. Kötü bir niyeti yoktur diye düşünüyorum. Çünkü ben hiçbir şeyi kötü niyetle yapmam. Geçen yıl ikinci devrede 40 puan topladık. Bu yıl kupaya odaklandık. Belki takım oyunu oynadığımız için almıyordur. ‘Konyaspor bireysel değil takım oyuncularından kurulu’ diyordur.

Fenerbahçe ile yeniden anlaştığınız konuşuluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? / Fenerbahçe'de yarım kalan işlerim var. Olanları halletmeye geliyorum. Açıklama Galatasaray maçından sonra yapılacak.