Kocasakal: "Avrupa ve FETÖ 'Evet' diyor!"

İstanbul Barosu eski Başkanı Avukat Ümit Kocasakal, Denizli'de katıldığı referandum konferansında, "Avrupa Türkiye’de evet cephesinin kazanıp, yetkilerin tek adamda toplanmasını sağlayıp, ülkeyi ele geçirmek istiyor" dedi.

İstanbul Barosu eski Başkanı Doç.Dr. Ümit Kocaksakal, Denizli Barosu ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın düzenlediği, ‘Yol Ayrımındaki Türkiye Halk Oylamasında Neye Evet Neye Hayır’ konulu konferansa katıldı.



KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEYENLERE SALON VERMEYENLER



Baro binasındaki konferans öncesi basın toplantısı düzenleyen Ümit Kocasakal, referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocasakal, insanların demokratik hakkını özgürce kullanmasından yana olduğunu belirterek kendisi gibi düşünmeyenlere salon vermeyenleri, elektrikleri kesinleri ve şiddet olaylarını körükleyenleri kınadığını söyledi.



AVRUPA "EVET" DİYOR

Avrupa’nın ‘evet’ oylarının geride kaldığını görünce harekete geçip, Almanya ve Hollanda ile kriz çıkardığını öne süren Kocasakal, “Avrupa Türkiye’de evet cephesinin kazanıp, yetkilerin tek adamda toplanmasını sağlayıp, ülkeyi ele geçirmek istiyor. Genel seçimlerde verilen oyun telafisi olur ancak referandumda verilecek oyun telafisi olmaz. Milletimiz egemenliğini kimseye vermesin, Çanakkale’de dedelerimiz Kurtuluş Savaşı’nda egemenlikleri için şehit oldu. Vatandaşlarımız, 16 Nisan’da hayır diyerek 23 Nisan Bayramı kutlamalarını 1 hafta önceye çekebilir” dedi.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Referandumla Türkiye’ye getirilmek istenen sistemin dünyada var olmadığını savunan Kocasakal, “Yeni sistemle tek kişi üzerinden ülkeyi teslim alıp, Sevr anlaşmasını güncellemek istiyorlar. Türk halkı var olmak ya da olmamak, demokratik hayat içinde yaşamak ya da yaşamamak arasında tercih yapacak. Türkiye ya kazanacak ya da kaybedecek, hiçbir yurttaşımız takım tutar gibi hareket etmesin” dedi.



FETÖ "EVET" DİYOR

Türkiye’de geçilmek istenen sistemin 1990’lı yıllarda ABD, Avrupa ve İsrail tarafından kurgulandığını ifade eden Kocasakal, “Çetebaşı Fetullah Gülen, cemaat lideri kılığında 1997’de, ‘Başkanlık sisteminin alt yapısı hazırlanacak, halk da buna hazırlanmalıdır. Selahiyetleri genişletilmiş Cumhurbaşkanı sistemine sıcak bakıyorum’ demiştir. Bu sözler burnunu silmekten aciz olan adamın sözleri olamaz. CIA’nın sözcülüğünü yapmıştır. Graham Fuller, 1990’lı yıllarda Yeni Türkiye isimli kitabında Osmanlıcılık ve ılımlı İslam’a nasıl geçileceğini, yani bugünleri anlatmıştır. ABD, AB ve İsrail, Türkiye’yi tek kişi üzerinden teslim almak istiyor. Bunun için tüm yetkileri elinde bulundurmak isteyen partili Cumhurbaşkanlığı sistemini destekliyorlar” dedi.