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Kocasıyla tartışan kadın otomobili denize düşürdü
Kocasıyla tartışan kadın otomobili denize düşürdü
Sarıyer'de eşiyle tartışan Ayşe K. eşine ait otomobili Kireçburnu Sahili’nden denize attı. Olay sonrası evine giden Ayşe K. polisler tarafından gözaltına alındı.
28 Mayıs 2017 Pazar 11:18
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.