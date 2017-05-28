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Kocasıyla tartışan kadın otomobili denize düşürdü

Kocasıyla tartışan kadın otomobili denize düşürdü
Sarıyer'de eşiyle tartışan Ayşe K. eşine ait otomobili Kireçburnu Sahili’nden denize attı. Olay sonrası evine giden Ayşe K. polisler tarafından gözaltına alındı.
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