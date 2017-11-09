Koç'tan duygulandıran 10 Kasım reklam filmi

Koç Grubu'nun 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümüyle ilgili hazırladığı reklam filmi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Koç'un Atatürk'ün ölüm yıldönümü için hazırlattığı reklam filmi büyük ilgi gördü.

Videoda "Sen hiç Atatürk’ü gördün mü?" diye soran toruna dedesi “Gördüm. Daha bu sabah hem de” diye yanıt veriyor.

Ve görüntüye aydınlık yüzlü genç bir öğretmenin yüzü giriyor. Kadın öğretmen öğrencisi ile birlikte görevli olduğu okulun duvarlarını boyarken görülüyor.

Seslendirmede "Ben de gördüm Atatürk’ü bozkırın ortasında öylece bir başına” denilirken bir çiftçinin ekim çabası, "Ben Atatürk’ü onun duruşunda gördüm" denilirken de jimnastikçi bir çocuğun hareketini bitiriş görüntüsüne yer veriliyor.