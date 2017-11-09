Bugünkü YENİÇAĞ »

Koç'tan duygulandıran 10 Kasım reklam filmi

»
Koç'tan duygulandıran 10 Kasım reklam filmi
Koç Grubu'nun 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümüyle ilgili hazırladığı reklam filmi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Koç'un Atatürk'ün ölüm yıldönümü için hazırlattığı reklam filmi büyük ilgi gördü. 

Videoda "Sen hiç Atatürk’ü gördün mü?" diye soran toruna dedesi “Gördüm. Daha bu sabah hem de” diye yanıt veriyor.

Ve görüntüye aydınlık yüzlü genç bir öğretmenin yüzü giriyor. Kadın öğretmen öğrencisi ile birlikte görevli olduğu okulun duvarlarını boyarken görülüyor.

Seslendirmede "Ben de gördüm Atatürk’ü bozkırın ortasında öylece bir başına” denilirken bir çiftçinin ekim çabası, "Ben Atatürk’ü onun duruşunda gördüm" denilirken de jimnastikçi bir çocuğun hareketini bitiriş görüntüsüne yer veriliyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Binali Yıldırım Beyaz Saray'daBinali Yıldırım Beyaz Saray'daMevsimlik işçinin şehit ailelerine mektubu herkesi ağlattıMevsimlik işçinin şehit ailelerine mektubu herkesi ağlattı2 bürokrat görevden alındı2 bürokrat görevden alındıKoç'tan duygulandıran 10 Kasım reklam filmiKoç'tan duygulandıran 10 Kasım reklam filmiGenelkurmay arşivinden çıktı! İşte Atatürk'ün az bilinen fotoğraflarıGenelkurmay arşivinden çıktı! İşte Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları'Ucuz et' kasapları indirime götürdü'Ucuz et' kasapları indirime götürdüDağların Aslanları Uzman Çavuşlar nefes kestiDağların Aslanları Uzman Çavuşlar nefes kestiKayseri'de yakalanan IŞİD'in infazcısı konuştuKayseri'de yakalanan IŞİD'in infazcısı konuştuEnis Berberoğlu'ndan açıklamaEnis Berberoğlu'ndan açıklamaÖğretim üyesinin ölümü yeniden soruşturmaya açıldıÖğretim üyesinin ölümü yeniden soruşturmaya açıldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti