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Koç'tan paylaşım rekorları kıran 10 Kasım reklam filmi
Koç'tan paylaşım rekorları kıran 10 Kasım reklam filmi
Koç Grubu'nun 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümüyle ilgili hazırladığı reklam filmi sosyal medyanın gündemine oturdu.
09 Kasım 2017 Perşembe 17:51
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