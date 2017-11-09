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Kolombiya'da 12 ton kokain ele geçirildi

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Kolombiya'da 12 ton kokain ele geçirildi
Kolombiya'da muz çiftliklerinde 12 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Kolombiya'da 12 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Yetkililer, muz çiftliklerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ton kokain ele geçirildiğini kaydetti.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 12 tonluk kokainin ülke tarihinde bir seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğunu söyledi.

Polis, ele geçirilen kokainin "Körfez kabilesi" isimli örgütün lideri Dairo Usuga'ya ait olduğunu belirtti.

Operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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