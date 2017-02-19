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Kolombiya'da 7 bin militan silah bırakıyor

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Kolombiya'da 7 bin militan silah bırakıyor
Kolombiya’da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının tamamı, barış anlaşması gereği, silah bırakma ve topluma geri dönme sürecinin başlaması için toplanma alanlarına ulaştı.

Kolombiya Yüksek Barış Komisyonu, yazılı açıklamasında, yaklaşık 7 bin FARC militanının silah bırakma ve topluma geri dönme sürecinin başlaması için belirlenen 26 bölgeye ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, 3 hafta boyunca aralıksız süren çalışmaların, Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması, Ulusal Polis Teşkilatı gibi kuruluşların desteğiyle sonuçlandırıldığı bildirildi.

BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault da gecikmelere rağmen militanların bölgelere ulaştığını ifade etti. 1 Mart itibarıyla silah bırakma işlemlerinin başlamasının öngörüldüğünü aktaran Arnault, silahların depolanacağı alanların bazılarının hala hazır olmadığını da belitti.

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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