Komisyon araştırmadı, kapattı...

Cumhuriyet tarihimizin en karanlık gecelerinden biriydi 15 Temmuz... Halen açıklanamayan 4,5 saatlik meçhul zaman var. Kimileri gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyor. Nitekim Recep Tayyip Erdoğan "her şeyi açıklamam mümkün değil" dedi. TBMM'de komisyonun kurulma kararı açıklanmadan AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ heyecanla ilk benimle paylaşmıştı. Ardından CHP'li İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, hiç bir şeyin karanlıkta kalmayacağı umudu ile gecesini gündüze kattı. Bu satırların yazarı yıllar sonra Meclis'e gidip 4 saatten fazla bilgi verip, dinlenmesi, bilgisine başvurulması gereken en az 10 isim önermişti. Tutanaklara geçti hepsi. Bir tekini dahi çağırmadılar. Üç aylık çalışmanın ardından aniden bitirdiler. Aytun Bey'in bu konuda ciddi şüpheleri var. Dertleşirken ilginç şeyler anlattı.

"15 Temmuz FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonun temel fonksiyonu, tarihimizin bu en karanlık ve utanç verici olayının tüm aktörleri ve kurgusu ile aydınlatılmasına katkıda bulunmaktı. Ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan 15 Temmuz'un aydınlatılmasına yönelik hiçbir destekleyici tavra şahit olmadık. Komisyon'un AKP'li Başkanlık Divanı tarafından birçok engellerle karşılaştık. Ancak bütün bunlara rağmen özellikle üç eski Genelkurmay Başkanıyla bir MİT Müsteşarının açıklamaları, FETÖ'nün AKP iktidarı tarafından devletin içine yerleştirildiğini ortaya çıkardı. Bu da AKP yönetimini ürküttü ve Komisyonun çalışmalarını engelleme kararı aldılar."

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15 Temmuz'un aydınlatılmasına önemli katkılarda bulunacak birtakım isimlere Komisyonun huzuruna gelmeden yazılı sorular sorulması yönteminin teklif edilmesinin bir engelleme taktiği olduğunu ifade eden Çıray, buna kesinlikle karşı çıktıklarını sözlerine ekledi. Soruların yazılı olarak değil, Komisyon üyelerinin bizzat onların ayağına giderek sorulmasını talep ettiklerini ilâve eden Aytun Çıray sözlerine şöyle devam etti, "Daha önce kurulan Darbeleri Araştırma Komisyonu üyeleri yaşı 90'a dayanmış aziz merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i Güniz Sokak'ta ziyaret ederek, tam yedi saat boyunca onun muazzam derinlikteki açıklamalarını milletin tutanaklarına geçirmişti. 15 Temmuz'un açık-örtülü, doğrudan-dolaylı aktörlerine ve zanlılarına soruların yazılı olarak sorulmasını reddettik. 15 Temmuz'u yapan sanık-şüpheli üst komuta mensuplarının önünün açılmasında birinci derecede etkili olduğunu düşündüğümüz bir önceki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in, soruları yazılı olarak verilip yazılı olarak cevaplandırmak istemesini kesin bir dille reddettik."

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Çıray, Necdet Özel'in Hükümet tarafından korunduğunu, 15 Temmuz'un dört kilit aktöründen biri olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a sorulacak soruları yazılı olarak sormayı akıllarının ucundan bile geçirmediklerini, dolayısıyla şu anda kamuoyuna Komisyon'un Hulusi Akar'a 10 kritik sorusu diye servis edilen haberle uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını anlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Hulusi Akar'a sorulduğu iddia edilen sorular Komisyon'un CHP'li üyeleri olarak bizim için de sürpriz olmuştur. Gerçeklerin aydınlatılmasına on vatlık bir gece lambası kadar bile katkısı olmayacak sade suya tirit on sorunun Komisyonun bütün üyelerinin imzası varmış gibi sunulması 15 Temmuz'un örtbas edilmesidir."

"Ancak 15 Temmuz'u örtbasa yönelik cürümler bu tür sözde aydınlatma, gerçekte karartma teşebbüsleriyle sınırlı kalmamıştır. CHP'li üyelerin hiçbir katkısının olmadığı AKP'li uzmanlara hazırlattığı sözde raporda bu hıyanet şebekesinin sinema ve dizi sektöründeki etkinlikleri magazinleştirilmiş, popülist bir sansasyonelliğe alet edilerek vatandaşlarımızın 15 Temmuz'a ilişkin bilinçleri iyice bulandırılmıştır. Kısaca 15 Temmuz FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu saray güdümlü iktidar zihniyeti tarafından battal hale getirmekle kalınmamış, aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla yozlaştırılmıştır. Ortaya çıka çıka aydınlatma değil, utanç verici bir karartma ve örtbas çıkmıştır. Bu tam da Meclis'in boynuna çığırtkanlığını yaptıkları idam ipinin geçirilmesidir. Bize, hedeflenen tek adam devletinde Meclisin nasıl zavallı bir pozisyonu olacağını da ibret verici bir şekilde göstermektedir."