Komisyonda AKP taktiği: Susturmak

Anayasa teklifini bir an önce Komisyon’dan geçirmeye çalışan AKP grubu her yola başvuruyor. AKP’liler söz hakkı vermedikleri muhalefete “psikolojik ve kaba kuvvetle baskı” uyguluyor.

DAHA önce pet şişelerin atıldığı, karşılıklı hakaretler edildiği TBMM Anayasa Komisyonu’nda dün de yine yüksek tansiyon vardı. Sataşmalar üzerine AKP’lilerle tartışan ve masanın üzerine çıkmaya çalışan CHP’li Akif Ekici’yi, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök, kollarından tutarak engellemeye çalıştı.

"SAĞLIĞA ZARARLI"

CHP’li Muharrem Erkek, usulle ilgili söz alarak, kifayeti müzakere önergeleriyle ilgili eleştirilerde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önceki gün, “oldubitti oyunlarına” sinirlenen CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’in tansiyonunun yükseldiğini ve fenalık geçirdiğini söyledi. TBMM yerleş- kesinde doktor bulunmadığını öne süren Altay, Komisyon Başkanı Mustafa Şentop’tan önlem alınmasını istedi. Bu sırada CHP’li Akif Ekici, teklifle ilgili yüksek sesle eleştirilerde bulununca komisyonda sözlü tartışma yaşandı. Ekici, “Yazıklar olsun. Bu düzenlemenin hesabını veremeyeceksiniz” diye bağırırken, AKP sıralarından “Şov yapma. Kameralara el salla. Şovmensin” karşılığını verildi. CHP’li Bülent Tezcan, “Meclis TV, görüşmeleri TBMM Genel Kurulu gibi canlı yayınlasın” ifadesini kullandı. CHP’nin önergesi reddedildi.

KİLİT VURACAKSINIZ

AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse, “Diktatörlük gelecek deniliyor. Biz Almanya, İtalya, Irak, Suriye değiliz. Bu topraklar tarih boyunca diktatör çıkarmamıştır, bundan sonra da çıkarmayacaktır” dedi. CHP’li Özkan Yalım ise, “Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına Kandil’deki biri de İmralı’daki biri de atanabilir. MHP, bu konuda dikkatli olmalı” dedi. Yalım’ın, MHP’li Mehmet Parsak’a yönelik, “Bu teklife ‘evet’ derseniz 47 yıllık partinizin kapısına kilit vurduracaksınız.” sözü üzerine Parsak, “47 yıllık tarihimizde her zaman seyirci kalmamayı, inisiyatif almayı tercih ettik” diye konuştu. Bu arada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, yaptığı açıklamada, kendilerine komisyonda söz hakkı verilmediğini, iktidarın sayısal çoğunluğunu kullanarak istediği maddeleri istediği gibi geçirdiğini söyledi. Altay, “Başkanlıktan önce despotluk geldi” dedi. Altay şunları söyledi: “Siyasi iktidar sayısal gücünü kullanmaya çalışıyor. Bize söz hakkı verilmiyor. Bizim fiziki gücümüz var diyerek, olayı oldubittiye getirmek istiyorlar. Ben dahil sadece 4 kişi konuşabildi. Çoğunluklarına güvenerek oylama yapıp, bizi konuşturmayıp, görüşmelere geçiyorlar. Oldubittiye izin vermeyeceğiz.” dedi. Komisyonda AKP’nin 15, CHP’nin 6, HDP’nin ise 2 üyesi var. Buna göre AKP, komisyondan teklifi tek başına geçirecek sayısal güce sahip.

Fatih Erboz - ANKARA