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Komisyonda 'Yavuz Sultan Selim' kavgası

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Komisyonda 'Yavuz Sultan Selim' kavgası
Anayasa paketinin 7. Maddesi görüşülürken Yavuz Sultan Selim kavgası çıktı. Yumrukların sıkıldığı, tehditlerin havada uçuştuğu kavga duyarlı vekiller tarafından büyümeden sonlandırıldı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, paketle ilgili görüşlerini açıklarken sözü geçmişte düzenlenen Alevi Çalıştayı'na getirdi. Sarıbal, “Alevi Çalıştayı yaptınız ama hiç bir şey çıkmadı. Çalıştaydan sadece Yavuz Sultan Selim katil köprüsü çıktı” dedi. Sarıbal'ın bu sözlerine sinirlenen AKP Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, ayağa kalkarak CHP'li vekillerin olduğu bölüme yürüdü.

SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ

Poyrazlı'yı ilk durduran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel oldu. Poyrazlı, Sarıbal'ı eliyle göstererek, “Sen kimsin, haddini bil ya, Yavuz Sultan Selim'e katil diyorsun?” diye bağırdı. AKP'li Hakan Çavuşoğlu da Sarıbal'a tepki gösterdi. Sarıbal, “Seninle görüşeceğiz” diyerek Çavuşoğlu'na cevap verdi.

AKP-CHP'li vekiller arasında sözlü atışma devam ederken CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün “Yavuz Sultan Selim Aleviler açısından bir katildir. Bunu herkes bilir” sözleri gerilimi artırdı. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Atalarımız yanlış yapmış olabilir. Biz yanlış yapmayalım. Bizim önerimiz bugün kardeşliği savunmaktır. Tarihe ilişkin kışkırtıcı dil kardeşliğimizi zedeler” ifadesini kullandı.

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