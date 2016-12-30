Komisyon'dan geçen Anayasa Teklifi'nde neler var?
- Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.
- Seçimler 5 yılda bir yapılacak, cumhurbaşkanı seçimleri de aynı gün olacak.
- Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, son genel seçimlerde geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.
- Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.
- Cumhurbaşkanı; seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması hallerinde de OHAL ilan edebilecek.
- Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.
- Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.
- Olağanüstü hallerde çıkarılabilecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara bağlı olmayacak
- Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.
- Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak.
- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu olacak; 13 üyeden oluşan kurul, 2 daireyle çalışacak.
- Kurulun 4 üyesi cumhurbaşkanınca, 7 üyesi TBMM tarafından seçilecek.
- Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi olacak.
- Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini TBMM'ye sunacak.
- Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'den 15'e düşürülecek.
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