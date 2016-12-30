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Komisyon'dan geçen Anayasa Teklifi'nde neler var?

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Komisyon'dan geçen Anayasa Teklifi'nde neler var?
Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AKP'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapan kanun teklifini kabul etti. Peki kabul edilen değişiklikler neler?

- Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

- Seçimler 5 yılda bir yapılacak, cumhurbaşkanı seçimleri de aynı gün olacak.

- Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, son genel seçimlerde geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

- Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.

- Cumhurbaşkanı; seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması hallerinde de OHAL ilan edebilecek.

- Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

- Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

- Olağanüstü hallerde çıkarılabilecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara bağlı olmayacak

- Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.

- Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak.

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu olacak; 13 üyeden oluşan kurul, 2 daireyle çalışacak.

- Kurulun 4 üyesi cumhurbaşkanınca, 7 üyesi TBMM tarafından seçilecek.

- Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi olacak.

- Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini TBMM'ye sunacak.

- Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'den 15'e düşürülecek.

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