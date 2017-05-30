Komşu’da bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirirdi.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), medya birimi Amak aracılığıyla Twitter ve Telegram hesaplarından yayınladığı bildiriyle saldırıyı üstlendi.

Yetkililer, saldırının ağırlıklı olarak Şiilerin yaşadığı Karrada mahallesinde meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın Ramazan ayı olması nedeniyle birçok kişinin iftarın ardından sokakta olduğu bir sırada meydana geldiği belirtiliyor.