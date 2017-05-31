Gazeteci Mehmet Tezkan, Genelkurmay'a ihbar gelmesine rağmen 15 Temmuz akşamı Kara hariç, diğer kuvvet komutanlarının düğünde olmasına dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan bugünkü köşesinde, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Genelkurmay'a ihbar gelmesi ve önlemler alınması için direktifler verilmesine rağmen Kara hariç diğer kuvvet komutanlarının düğünde olmasını yazdı.

Tezkan'ın "Komutanların düğün tutkusu" başlıklı yazısı şöyle:

Genelkurmay Başkanı Akar gecikmeli de olsa darbe gecesini anlattı..

Sorulara yanıt verdi..

İhbarı nasıl değerlendirdiğini, hangi tedbirleri aldığını açıkladı..

Org. Akar ilk olarak hava sahasını uçuşlara kapatıyor.. Tüm Türkiye’de havadaki helikopter ve uçakların üslerine dönmesini, yeni kalkışlara izin verilmemesi direktifini veriyor..



Emir 19.06’da ilgili adreslere ulaşıyor..

Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal dahil..

Havadaki 33 uçak ve helikopter üslerine dönüyor..

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Akar, bilginin helikopter tarafından bir eylem yapılacağına yönünde olmasına rağmen uçuş yasağının geniş tutulduğunu kara, hava, deniz jandarma ve sahil güvenliği de kapsayacak şekilde verildiğini özellikle belirtiyor..

Ayrıca Kara Kuvvet Komutanı’nı gerekirse tutuklama yapacak şekilde, yanına Adli Müşavir ve merkez komutanlığından personel alarak ihbarın doğru olup olmadığını kontrol etmesi için Kara Havacılık Komutanlığı’na gönderiyor..

Kısaca, teyakkuza geçiriyor..

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Genelkurmay’da bunlar olurken.. Genelkurmay Başkanı bu emirleri verirken diğer komutanlar ne yapıyor?

Hava, Deniz, Jandarma!..

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Hava Kuvvetleri Komutanı İstanbul’da Deniz Kulübü’nde düğüne gidiyor.. 22 generalle birlikte..

21.30’da durumun vahametini eşi haber veriyor.. 24.00’e doğru tam teçhizatlı 10 asker generalleri derdest ediyor.. Ellerini kelepçeliyor.. Hava Kuvvetleri Komutanı’nı alıp götürüyor..

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Deniz Kuvvetleri Komutanı da düğüne gidiyor.. 19.30’da Çınar Oteli’ne giriyor.. Darbe girişiminden 22.23’te gelen telefonla haberdar oluyor.. Arabasına binip bir otoparkta saklanıp telefon trafiğiyle darbeyi önlemeye çalışıyor.. Darbecilere yakalanmıyor..

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Jandarma Komutanı da düğünde.. Ankara Gazi Orduevi’ne düğüne gidiyor.. 21.00’den sonra emir astsubayı Genelkurmay’ın giriş kapısından silah sesleri geldiğini haber veriyor.. Daha sonra emir subayı sivil kıyafetle gelip Genelkurmay 2. Başkanı bekliyor, karargâha gideceğiz

diye makam aracına bindiriyor.. Derdest edilerek Akıncı Üssü’ne gönderiliyor..

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Anlamadığım.. Anlayamadığımız şu..

Genelkurmay Başkanı 18.30’da teyakkuza geçmiş.. Askeri uçaklara hava sahasını kapatmış.. Bütün kalkışları yasaklamış.. Görevde olanları geri çağırttırmış..

Sadece Ankara ile sınırlı tutmamış..

Tüm Türkiye’yi kapsamış..

Sadece Kara Havacılık Komutanlığı’yla sınırlamamış.. Hava, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik’i de içine almış..

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Hal buyken; diğerleri hiçbir şey olmamış gibi düğüne gitmiş..

Sanki rutin uygulamaymış gibi rutinlerini bozmamışlar…

Hiçbiri ne olup bittiğini merak etmemiş.. Hiçbiri Genelkurmay Başkanı’nı arayıp neler oluyor diye sormamış..

İnsan demeden edemiyor;

Bu ne düğün sevgisiymiş.. Bu ne düğün merakıymış.. Bu ne düğün tutkusuymuş..