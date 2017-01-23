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Koncuk: MEB, 'nitelikli torpil' dönemi başlattı

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Koncuk: MEB, 'nitelikli torpil' dönemi başlattı
Geride bıraktığımız 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarı dönemini değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uygulamalarını eleştirdi.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Koncuk, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa öğretmen alımları mülakatla yapılır hale getirildi. Öğretmenliği, mülakatla atanabilen meslek haline getirenler, çok büyük bir vebal altındadır" dedi.

MEB'in mülakatla öğretmen almasını,Türk eğitim tarihinde kara bir leke olarak adlandıran Koncuk, mülakat adil yapılmak istense bile bunun mümkün olmadığını belirterek şunları kaydetti: "Binlerce öğretmen adayı KPSS'den çok yüksek puanlar almalarına rağmen atanamadı. Çünkü MEB yetkilileri 'Nitelikli öğretmen almak istiyoruz' diyerek mülakatla öğretmen alımı yaptı. Bu olay cumhuriyet tarihinde görülmemiştir. Bugüne kadar hiçbir siyasi iktidarın gençlerimize reva görmediğini, bu iktidar maalesef reva gördü. Bu büyük bir vebaldir. Mülakatı adil komisyonla yapsanız bile adaletli sonuç çıkmaz. Mülakat, nitelikli öğretmen alımı sonucunu doğurmaz. Bu uygulama ile Türkiye'de 'nitelikli öğretmen atama dönemi' bitmiş 'nitelikli torpil arama dönemi' başlamıştır." Yapılan uygulamanın yargı kararlarına aykırı olduğuna da dikkat çeken Koncuk, "Benzeri uygulamalar Şube Müdürlüğü gibi sınavlarda da yapılmıştı. Türk Eğitim-Sen olarak dava açtık ve 'Tek başına mülakat puanıyla atama yapılamaz, yazılı ve sözlü sınavların ortalaması alınmalıdır' kararı verilerek, o atamalar iptal edilmişti. Şimdi buna da dava açtık ve bekliyoruz. Eğer hukuk varsa bir önceki kararı vermek durumundalar. MEB bunu bilmesine rağmen hata yapıyor" diye konuştu. 

Binlerce öğretmen adayının atama beklediğine değinen Koncuk, MEB'in yönetici atama sistemini de eleştirerek, 
"MEB'de hala yönetici atama sistemi kurulamamıştır. Okul müdürleri halen torpilli kişiler arasından atanıyorlar. MEB'in derdi kabiliyetli insanları değil, kendi yandaşlarını yönetici yapmak olunca, böyle torpile dayalı bir sistem getirdiler" dedi.

 

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