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Konya logolu IŞİD kamyonu ortalığı karıştırdı

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Konya logolu IŞİD kamyonu ortalığı karıştırdı
Rakka'da çekildiği iddia edilen bir fotoğrafta IŞİD'in kullandığı bir kamyondaki Konya Büyükşehir Belediyesi logosu tartışmalara neden oldu.

Suriye'nin Rakka kentinde Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç bulunduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada büyük tepki çeken fotoğrafta eski bir kamyonunun üzerinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin logosu görülürken belediyenin resmi internet sitesinden konu ile ilgili açıklama yapıldı:

'İDDİALAR ASILSIZDIR'

"Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında belediyemize ait olduğu iddia edilen hurda bir araçla ilgili tamamen gerçeğe aykırı haberler yayınlanmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yapılması uygun görülmüştür: Bu tür kasıtlı ve algı oluşturmaya yönelik haberler ülkemizi karalama çabalarının bir uzantısıdır. Ülkemizi ve şehrimizi illegal örgütlerle irtibatlı gibi gösteren iddialar tamamen asılsızdır.

'FOTOĞRAFTAKİ LOGO BİZİM DEĞİL'

Sosyal medyada ve internet sitelerinde yayınlanan fotoğraflardaki araç belediyemiz envanterine kayıtlı bir araç değildir. Söz konusu fotoğrafların nerede ve nasıl çekildiği belli olmadığı gibi fotomontaj olma ihtimali de oldukça yüksektir. Zira fotoğraftaki aracın alt ve üst yapısı ile oynanmış ve birbiri ile uyumlu olmadığı rahatlıkla görülmektedir. Araç üzerinde görünen logo belediyemizin kullandığı resmi logosu da değildir.  Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

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