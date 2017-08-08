Konya'daki NATO Üssü'nde flaş gelişme

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottenmoeller'in davetiyle Alman vekiller Konya'daki NATO Üssü'ne ziyaret gerçekleştirecek.

İncirlik Üssü krizinin ardından gündeme gelen Konya’daki NATO Üssü hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Ankara-Berlin hattında gerilim tırmanırken Alman basını Konya’daki NATO Üssü’ne Alman temsilcilerin gideceğini yazdı.

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild’in internet sitesinde, Alman siyasetçilerin Konya’daki askeri üsse 8 Eylül’de gideceği belirtildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller’in davetiyle gerçekleşecek bu ziyaret hakkında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Bundestag’a bir yazı gönderdi. Reuters haber ajansına dayandırılan habere göre Almanya’daki Savunma Komitesi’nden 7 kişi ziyareti gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz haftalarda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de iki ülke arasında bir çözüm oluşturulması için devreye gideceğini açıklamıştı.

DER SPIEGEL: SEBEBİ PKK’YI DESTEKLEYEN ALMAN VEKİL

Daha önce Konya’daki NATO Üssü hakkında karşılıklı rest çeken Almanya ve Türkiye hakkıda Almanya’nın saygın dergilerinden Der Spiegel bir haber hazırlamıştı. Spiegel, Alman milletvekillerine Konya’daki NATO Üssü’ne ziyaret izni vermemesinin nedeninin Sol Parti vekili Alexander Neu olduğunu yazmıştı.

Derginin Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde milletvekilelrinin Konya’daki Alman askerlerini ziyaretinin Neu’nun terör örgütü PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Türk makamlar tarafından reddedildiği belirtilmişti.