Konya'daki Rambolar

Bizim arkadaşlar da yayınladı, o fotoğraflar diğer gazetelerde de vardı. Ellerine tabanca dahil her çeşit kesici silahı almış Konyaspor formalı 30 kadar genç, objektiflere Rambo gibi poz veriyordu...

Bu ve benzeri fotoğrafların Beşiktaş maçından önce mi, sonra mı çekildiği bilinmiyor. Ne zaman çekilmiş olursa olsun bu silahlı gösteri, konuklara gözdağı olsun diye hazırlanmıştı, ne Konya'mıza yakıştı, ne gençlerimize...

Hepimizin olduğu gibi herhalde Hazreti Mevlânâ'nın da ruhu hem stadyumda, hem de dışarıda yaşanan olaylar yüzünden azap çekmiştir...

"Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, hoşgörüde deniz gibi ol, cömertlikte ırmak gibi ol..." diyen Mevlânâ hazretlerinin dergâhı sayılan güzel Konya'mızda geleneklerimizi ve töremizi dikkate almadan konuklara karşı takınılan bu çirkin tavır, inşallah son olacaktır...

Olmalıdır!

* * *

AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyon seyretmiyor mu diye sormayacağım, çünkü dikkatli bir izleyici olduğu söyleniyor. Ya Başbakan Yıldırım, yardımcıları, öteki bakanlar, özellikle de İçişleri Bakanı ve valiler...

Hepsi haberleri, tartışma programlarını, belgeselleri, spor karşılaşmalarını herhalde izliyorlardır...

Keza Emniyet Genel Müdürü, Yardımcıları, Daire Başkanları, il Emniyet Müdürleri, kaymakamlar da iyi birer izleyici olmalı...

Her fırsatta ateşli silahını çekip eğlenen, gösteri yapan, kafayı bulan magandaları ben görüyorum da, beyler neden görmüyor...

"Biz de görüyoruz" diyorlarsa neden gereğini yapmıyorlar!

* * *

Salı akşamı haberlerde vardı, magandalar asker uğurlamasında yine silahlarını ateşledi...

Hele biri, olayı görüntüleyene "Çek, çek, herkes beni tanısın" diyecek kadar haddini ve hududunu bilmezin biriydi...

Aynı gün sokakta ateşli silahla düello eden şerefsizler bir babayı hayattan kopardılar... Çocuğuna bir şey olmasın diye üzerine kapanıp koruyan genç babayı sırtından vurarak bir aileyi daha yetim yuvasına çevirmiş oldular...

Onu da mı görmedi muhteremler...

Daha önce asker uğurlaması sırasında çekilen tabanca ve pompalı tüfeğin kaç tane olduğunu sayamadım çünkü haddi hesabı yoktu. Aynı anda iki silahla gökyüzünü döven zıvanadan çıkmış orta yaşın üstündeki şerefsize de diyecek laf bulamıyorum...

Yasaları uygulamakla yükümlü olanlar kovboyluğa özenenleri ne zaman rüyet alanlarına alacak ve ne zaman konuya ilişkin yasaları yeniden düzenleyip cezaları artıracaklar, çok merak ediyorum...

Yalancılar cenneti

------------------------------ ----------------------------

Günlerdir iki konuya kafa patlatıyorum...

Biri, neden müftülere ve imamlara nikah kıyma yetkisi veriyoruz....

Cevabını bulamadım; sadece aileden ve sosyal politikalardan sorumlu hanım bakanın lafları kulaklarımda:

-Bu suretle kadınları korumuş olacağız...

Bakan hanıma hemen soruyorum:

-Belediyelerde kıyılan resmi nikahla kadınlar korunmuş olmuyor mu?

Şu saate kadar cevap yok...

Sanki soruyu duvara sordum...

* * *

Hayallerindeki Osmanlı yapılanmasına ve din devletine, yani şeriata doğru başka nasıl gitsinler; işte böyle ufak (!) adımlarla ilerliyorlar...

Ensar Vakfı'nı devreye soktular, çocuklarımız bu vakfın eğitimi altına girecek; oradan ver elini imam hatip, sonra da içi boşaltılan müfredat sayesinde çağdaş (!) insan olacaklar... Devlet mekanizmaları da hızla imam hatiplilere bırakılacak..

Buna şimdiden başladılar...

* * *

Anlamadığım ikinci konu da yalana ilişkin...

Müslüman yalan söyler mi, söylemez; Allah'tan korkar, yalan söyleyeceğine susmayı yeğler...

Ama ülkemizde iktidardakiler yalan söyler, muhalefettekiler yalan söyler, yargılanan darbeciler yalan söyler, feto iblisi yalan söyler, ekonomist yalan söyler, bilirkişi yalan söyler, bilim adamı yalan söyler, yazar yalan söyler, gerisini siz sayın...

Her iğrenç suçun cezası vardır ama yalanın cezası yoktur, kabahatler yasasına bile girmez.

O nedenle Müslüman Türkiye, yalancılar için cennettir...

ANLAMLI SÖZLER

----------------------------------------------------

Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. (MEVLÂNÂ)