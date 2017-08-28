Konyaspor Başkan Yardımcısı da Bylock'u reddetti!

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’dan sonra başkan yardımcısı ve kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar'dan da Bylock çıkması sonrasında, Baydar bugün açıklama yaptı.

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz dünkü haberinde, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’dan sonra başkan yardımcısı ve kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar adına kayıtlı telefonda da ByLock çıktığını yazmıştı. Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, adına kayıtlı telefon hattında FETÖ’nün şifreli haberleşme programı "ByLock" çıkmasıyla ilgili bugün açıklamada bulundu. Baydar, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu adına kayıtlı şirketine ait telefon hattının bir şirket çalışanı tarafından kullanıldığını tespit edildiğini ve suçsuz olduğunun ispatlandığını öne sürdü.



Ahmet Baydar, Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenlendi. Kendisi hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin maksatlı yapıldığını iddia eden Baydar, ''Söz konusu mecralara tarafıma isnat edilen suçlamaları yer alır almaz savcılığa ve yetkili mercilere başvurarak gerekli soruşturmanın yapılmasını ve şahsımın hiçbir şekilde ve hiçbir zaman FETÖ/PDY gibi illegal hain terör örgütleri ile herhangi bir bağımının olmadığını ifade ederek gerçeklerin ortaya çıkarılmasını talep ettim'' dedi.

Baydar, yapılan soruşturma sonucu suçsuz olduğunun ortayı çıktığını öne sürerek, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma evrakını kameralara gösterdi. 2017/39972 numaralı soruşturma evrakında Ahmet Baydar adına kayıtlı telefon hattına "ByLock" adlı program yüklendiği, söz konusu hattın Ahmet Baydar adına kayıtlı olmasına rağmen Selim adlı şüpheli tarafından Ankara'da ikamet ederken kullanıldığının anlaşıldığı iddia edildi.

Suçsuz olduğunun ispatlandığını öne süren Baydar, "Hayatım boyunca bu hain FETÖ terör örgütüyle savaşmış, mücadele etmiş, hiçbir şekilde yanlarında yer almamış ve bundan sonra da tüm gücüm ve imkanlarımla bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim'' dedi.

Toplantıya eşlik eden Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de AKP İstanbul Milletvekili Külünk ve gazeteci Nedim Şener'e, Konya ile ilgili attıkları twitter ve yazılarla ilgili tepki gösterdi. Özdemir, "Ahmet Şan ile ilgili bir şey varsa, hukuk gereğini yapacaktır. Ancak Konya ve Konyaspor ile ilgili yapılan açıklamalar üzücü boyuta ulaştı'' dedi.