Konyaspor son dakikada yıkıldı

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Fransa'nın Marsilya takımı ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kaldı.

80. dakikada ceza sahası içerisinde seken topa hareketlenen Mehdi Bourabia, Jordan Amavi'nin arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Sergey Karasev, temsilcimiz lehine beyaz noktayı işaret etti.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Nejc Skubic, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Steve Mandanda'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0. Öte yandan penaltı pozisyonuna sebep olan Jordan Amavi, direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

90+3. dakikada Konyasporlu futbolcu Wilfred Moke'nin kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu.

Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor, gruptaki puanını 5'e, Marsilya ise 7'ye yükseltti. Grupta oynanan diğer maçta ise lider Salzburg evinde Vitoria'yı 3-0 yenerek puanını 11 yaptı. Son sıradaki Vitoria ise 4 puanda bulunuyor.

Grupta son hafta maçlarında, temsilcimiz Konyaspor, 7 Aralık'ta deplasmanda Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak. Marsilya ise Salzburg'u konuk edecek.