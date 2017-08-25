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Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

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Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un gruplardaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu gruplarında mücadele edecek olan Başakşehir ve Konyaspor’un rakipleri belli oluyor.

Avrupa Ligi’nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül’de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık’ta oynanacak.

A GRUBU: Villarreal, Maccabi Tel-Aviv, Astana, Slavia Prag

B GRUBU: Dinamo Kiev, Young Boys, Partizan, Skenderbeu

C GRUBU: Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Başakşehir

D GRUBU: Milan, Austria Wien, HNK Rijeka, AEK

E GRUBU: Lyon, Everton, Atalanta,

F GRUBU: Kopenhag, Lokomotiv Moskova, Sheriff

G GRUBU: Viktoria Plzen, Steaua Bükreş, Hapoel Beer-Sheva, Lugano

H GRUBU: Arsenal, Bate Borisov, Köln, Kızılyıldız

I GRUBU: Salzburg, Marsilya, Vitoria, Konyaspor

J GRUBU: Athletic Bilbao, Hertha Berlin, Zorya Luhanks

K GRUBU: Lazio, Nice, Zulte Waregem

L GRUBU: Zenit, Real Sociedad, Rosenborg

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