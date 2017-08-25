Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu gruplarında mücadele edecek olan Başakşehir ve Konyaspor’un rakipleri belli oluyor.
Avrupa Ligi’nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül’de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık’ta oynanacak.
A GRUBU: Villarreal, Maccabi Tel-Aviv, Astana, Slavia Prag
B GRUBU: Dinamo Kiev, Young Boys, Partizan, Skenderbeu
C GRUBU: Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Başakşehir
D GRUBU: Milan, Austria Wien, HNK Rijeka, AEK
E GRUBU: Lyon, Everton, Atalanta,
F GRUBU: Kopenhag, Lokomotiv Moskova, Sheriff
G GRUBU: Viktoria Plzen, Steaua Bükreş, Hapoel Beer-Sheva, Lugano
H GRUBU: Arsenal, Bate Borisov, Köln, Kızılyıldız
I GRUBU: Salzburg, Marsilya, Vitoria, Konyaspor
J GRUBU: Athletic Bilbao, Hertha Berlin, Zorya Luhanks
K GRUBU: Lazio, Nice, Zulte Waregem
L GRUBU: Zenit, Real Sociedad, Rosenborg
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