Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un gruplardaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu gruplarında mücadele edecek olan Başakşehir ve Konyaspor’un rakipleri belli oluyor. Avrupa Ligi’nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül’de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık’ta oynanacak. A GRUBU: Villarreal, Maccabi Tel-Aviv, Astana, Slavia Prag B GRUBU: Dinamo Kiev, Young Boys, Partizan, Skenderbeu C GRUBU: Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Başakşehir D GRUBU: Milan, Austria Wien, HNK Rijeka, AEK E GRUBU: Lyon, Everton, Atalanta, F GRUBU: Kopenhag, Lokomotiv Moskova, Sheriff G GRUBU: Viktoria Plzen, Steaua Bükreş, Hapoel Beer-Sheva, Lugano H GRUBU: Arsenal, Bate Borisov, Köln, Kızılyıldız I GRUBU: Salzburg, Marsilya, Vitoria, Konyaspor J GRUBU: Athletic Bilbao, Hertha Berlin, Zorya Luhanks K GRUBU: Lazio, Nice, Zulte Waregem L GRUBU: Zenit, Real Sociedad, Rosenborg