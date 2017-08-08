Konyaspor ve Beşiktaş’a gelecek cezalar için iddialar ortaya atıldı!

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan olaylı Süper Kupa maçının temsilci raporları yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Siyah-beyazlı takıma PFDK'dan 1 maç ceza beklenirken, yeşil-beyazlılar ise 2 maçlık cezayla karşı karşıya...

TFF temsilcileri, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda felaketin eşiğinden dönüldüğünü tespit etti. Maçtaki ciddi güvenlik zaafiyetinin olaylara sebep olduğu belirtilirken, Beşiktaş tribünlerinde bulunan yüzlerce taraftarın maçtan sonra sahaya inmemesinin iki ekip seyircisi arasında yaşanması olası büyük bir kavganın önüne geçtiğine dikkat çekildi.

Milliyet’in haberine göre; Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında ve sonrasında yaşanan olaylar, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ortaya çıkardı. Karşılaşmada görevli Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin raporlarına göre, maçta ciddi bir güvenlik zaafiyeti yaşandı.

Temsilciler İsmail Hakkı Köklükaya, Ali Atasever, İbrahim Tan ve Raşit Yüksel'in TFF'ye ulaşan raporlarında maçtan sonra Beşiktaş tribünlerinde bulunan yüzlerce taraftarın sahaya inmemesinin iki takım seyircisi arasında yaşanması olası büyük bir kavganın önüne geçtiğine dikkat çekildi. Raporlarda böyle bir maçta 1500 olması gereken özel güvenliğin 400 kişi eksik kaldığını, resmi güvenlik gücünün sayısının ise 1200 olduğu belirtildi. Konyaspor ve Beşiktaş'a ayrılan tribünlerden maç boyunca yüzlerce patlayıcı maddenin atıldığı, hakemin maçı defalarca durduğu, bozuk para, bıçak, su şişesi, çakmak, gibi oyuncu sağlığını tehdit eden yabancı maddelerin kullanıldığı da kayıtlara geçti. İkinci yarıda Konyaspor seyircisinin bulunduğu tribünden oyun alanına giren bir kişinin özel güvenlik tarafından dışarı çıkarıldığı, diğerlerinin ise engellendiğinin altı çizildi.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan olaylı Süper Kupa maçının temsilci raporları yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Siyah-beyazlı takıma PFDK'dan 1 maç ceza beklenirken, yeşil-beyazlılar ise 2 maçlık cezayla karşı karşıya...

TFF temsilcileri, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda felaketin eşiğinden dönüldüğünü tespit etti. Maçtaki ciddi güvenlik zaafiyetinin olaylara sebep olduğu belirtilirken, Beşiktaş tribünlerinde bulunan yüzlerce taraftarın maçtan sonra sahaya inmemesinin iki ekip seyircisi arasında yaşanması olası büyük bir kavganın önüne geçtiğine dikkat çekildi.

Milliyet’in haberine göre; Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında ve sonrasında yaşanan olaylar, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ortaya çıkardı. Karşılaşmada görevli Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin raporlarına göre, maçta ciddi bir güvenlik zaafiyeti yaşandı.

Temsilciler İsmail Hakkı Köklükaya, Ali Atasever, İbrahim Tan ve Raşit Yüksel'in TFF'ye ulaşan raporlarında maçtan sonra Beşiktaş tribünlerinde bulunan yüzlerce taraftarın sahaya inmemesinin iki takım seyircisi arasında yaşanması olası büyük bir kavganın önüne geçtiğine dikkat çekildi. Raporlarda böyle bir maçta 1500 olması gereken özel güvenliğin 400 kişi eksik kaldığını, resmi güvenlik gücünün sayısının ise 1200 olduğu belirtildi. Konyaspor ve Beşiktaş'a ayrılan tribünlerden maç boyunca yüzlerce patlayıcı maddenin atıldığı, hakemin maçı defalarca durduğu, bozuk para, bıçak, su şişesi, çakmak, gibi oyuncu sağlığını tehdit eden yabancı maddelerin kullanıldığı da kayıtlara geçti. İkinci yarıda Konyaspor seyircisinin bulunduğu tribünden oyun alanına giren bir kişinin özel güvenlik tarafından dışarı çıkarıldığı, diğerlerinin ise engellendiğinin altı çizildi.

Konya Başkanı Şan, Orman'ın sözlerine tepki gösterirken “Beşiktaş otobüsünden kesici aletler çıktı. Hak edenler cezalandırılmalı” dedi

KIYAMET KOPTU

Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile biten maçın ardından önce maraton tribünden binlerce kişinin sahaya indiği, kale arkası bölümünden onlara katılanlarla tam bir karmaşa yaşandığı vurgulandı.

Konyalı 10 kadar seyircinin Beşiktaş taraftarının bulunduğu diğer kale arkası tribünün önüne gelerek tahrik edici hareketlerde bulunduğu, bu bölümden onlara karşılık vermek isteyenlerin ise güvenlik kuvvetlerince güçlükle durdurulduğu belirtilirken, iki takım taraftarının bir araya getirilmemesinin, ciddi bir olayın önüne geçtiği raporlara yansıdı. Bu arada siyah-beyazlı tribünlerden kırılan koltukların sahaya atıldığı ve patlayıcı madde kullanıldığı tespit edildi.

KONYASPOR’A 2, BEŞİKTAŞ’A 1

Başakşehir ile yaptığı Ziraat Türkiye Kupası maçında taraftarının çıkardığı olaylar nedeniyle bir maç seyircisiz oynama ve 150 bin lira para cezası alan Konyaspor bugün ikinci kez PFDK'ya sevk edilecek. PFDK'nın bu kez yeşil-beyazlı kulübe asgari 2 maç seyircisiz oynama ve 300 bin lira para cezası öngörmesi bekleniyor.

Beşiktaş da seyircisinin neden olduğu saha olayları nedeniyle disipline gidecek. Siyah-beyazlı kulübe de 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.