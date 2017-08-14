Konyaspor'dan büyük tepki: Azmettiricisi Ersun Yanal'dır!

Durica'nın Traore'nin ayağını kırmasının tepkileri devam ediyor! Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar çok sert ifadeler kullandı.

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Traore’nin sol ayak bileğinin Trabzonsporlu Durica’nın darbesiyle kırılmasına çok sert tepki gösterdi, “Futbol kasaplarına kamuoyu vicdanı adına ceza verilmeli, hakem de Traore iyileşene kadar, düdüğünü asmalı” dedi.

“HAKEM OYUNCULARI CESARETLENDİRDİ”

Ahmet Baydar, oyunun ilk bölümünde Trabzonsporlu Pereira’nın Fofana’ya yaptığı hareketi kırmızı kartla değerlendirmeyen hakem Hüseyin Göçek’in bu tutumunun kenar yönetim ve futbolcuları cesaretlendirdiğini, bu sertliğin Traore´nin ayağının kırılmasına kadar devam ettiğini ileri sürerken şunları söyledi:

“ERSUN YANAL AZMETTİRDİ”

“Bu olayın azmettiricisi, maç içinde sert oynama talimatı veren Ersun Yanal’ın ta kendisidir. İstisnasız tüm futbol otoritelerinin, yorumcuların, spor adamlarının ve taraflı tarafsız bütün futbolseverlerin bu hafta aynı noktada birleştiği tek husus, Trabzonspor’un maçı 11 kişi tamamlamayı nasıl başardığıdır? Ev sahibi ekibin futbolcusu Pereira, Fofana’yı durduramayınca çareyi sportmenlik dışı hareketlerde aramış ve oyun durduktan sonra 2 defa kasten bileğine ve ayağına basmıştır. Her iki pozisyon da direkt kırmızı kart iken ne yazık ki, Pereira oyunda kalmıştır.”

“DÜDÜĞÜNÜ ASMALI”

Durica´nın Traore´ye yaptığı insanlık dışı hareket özürle geçiştirilemeyecek kadar büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Ahmet Baydar, sözlerinhi şöyle sürdürdü:

“Gözünün önünde olmasına rağmen görmeyen maçın hakeminin, erdemli bir davranış gösterip en azından Traore iyileşip yeşil sahalara dönene kadar, düdüğünü asması beklenmektedir. Bu olayda maçın geneline baktığımızda karşılaşmayı yöneten hakemlerin bahse konu pozisyonu izleyeceklerinden bile şüphe duyduğumuzu da ayrıca ifade etmek isteriz.”

“ÇİFTE STANDART SONA ERMELİ”

Ahmet Baydar, açıklamasında, “Trabzonsporlu Durica’nın futbol kasapları, Andoni Goikoetxea ile Miodrag Jesic’ten hiçbir farkı yoktur. Onca yıl geçmesine rağmen ayakların, bileklerin kırıldığı maçlarda bu futbolcuları kırmızı kartla oyun dışına gönderemeyen hakemlerin varlığı da maalesef günümüzde de devam etmektedir” iddiasında da bulundu.

“BUNUN SORUMLUSU KİM?”

Sorumlularının açıklanmasını isteyen Baydar, “Traore bizim en önemli futbolcularımızdan biridir. Futbolcumuzun sağlığından uzak kaldığı günleri kim telafi edecek, Durica mı, Ersun Yanal mı, karşılaşmayı yönetemeyen hakem mi? Konyaspor, birinin bunu çıkıp net ifadelerle açıklamasını beklemektedir” iddiasında bulundu.

Baydar, son olarak Pereira ve Durica için Etik Kurulu, Hukuk Müşavirliği ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda nasıl hareket edeceğinin takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.