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Konyaspor'un yeni transferi ilk yarıyı kapattı

Konyaspor'un yeni transferi ilk yarıyı kapattı
Trabzonspor ve Atiker Konyaspor maçında tam bir futbol katliamı yaşandı. Konyaspor'un yıldız futbolcusu Traore'nin ayağı kırıldı, insanlık dışı faulu yapan Durica'ya sarı kart verildi.

Trabzonspor ve Atiker Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan yeni transfer Abdou Razack Traore 52. dakikada Durica ile mücadelesinde ayak bileğine aldığı sert darbe ile yerde kaldı.

Oyuna devam edemeyen Traore, hastaneye kaldırılırken ayağında parçalı kırık tespit edildi. Ameliyat olacak Traore'nin ilk yarıyı büyük ihtimalle kapattığı bildirildi. Trabzonlu Durica pozisyonda sarı kart gördü..

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