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Köpekten insanlık dersi!
Köpekten insanlık dersi!
İstanbul Sancaktepe’de trafik ışıklarında tıpkı insanlar gibi yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeği yeşil ışığın yanmasını bekledi. O ilginç anlar kameraya işte böyle yansıdı.Kaynak: Köpekten insanlık dersi!
28 Şubat 2017 Salı 17:53
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