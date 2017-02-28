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Köpekten insanlık dersi!

Köpekten insanlık dersi!
İstanbul Sancaktepe’de trafik ışıklarında tıpkı insanlar gibi yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeği yeşil ışığın yanmasını bekledi. O ilginç anlar kameraya işte böyle yansıdı.Kaynak: Köpekten insanlık dersi!
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