Köpekten insanlık dersi!

İstanbul Sancaktepe’de trafik ışıklarında tıpkı insanlar gibi yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeği yeşil ışığın yanmasını bekledi. O ilginç anlar kameraya işte böyle yansıdı.Kaynak: Köpekten insanlık dersi!