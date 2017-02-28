Köpekten insanlık dersi!

İstanbul Sancaktepe’de trafik ışıklarında tıpkı insanlar gibi yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeği yeşil ışığın yanmasını bekledi. O ilginç anlar kameraya işte böyle yansıdı.

Sancaktepe’de bir sokak köpeği, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını bekledi. Yayalara yanan kırmızı ışığa rağmen çok sayıda kişi ışığa aldırmadan karşıdan karşıya geçerken, sokak köpeği kurallara uyarak yeşil ışığı bekledi.

Saniyelerce yeşil ışığı bekleyen köpek, ışığın yanmasının ardından yolun karşısına geçti. Köpeğin bu davranışı insanlığa adeta trafik dersi verirken, bu hareketiyle büyük beğeni topladı.

Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yanan kırmızı ışığa rağmen vatandaşlar yolun karşısına geçiyor. Bu sırada bir sokak köpeği ise ışığın yanmasını bekliyor.Daha sonra yayalara yeşil ışın yanmasıyla köpek harekete geçip karşıdan karşıya geçiyor.