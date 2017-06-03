Kopenhag'da terör alarmı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ünlü eğlence parkı Tivoli yakınında elinde silahla polislere yaklaştığı iddia edilen kişi vurularak etkisiz hale getirildi.

Kopenhag emniyetinden birkaç polisin rutin kontrol yaptığı sırada bir kişi elinde silahla onlara doğru ilerleyerek tehdit oluşturdu.

Polisler şüpheliye ateş açarak etkisiz hale getirdi. Kopenhag'ın en işlek caddelerinden H.C. Andersen Bulvarı civarında bulunan ve silah seslerini duyan vatandaşlar ile turistler terör saldırısı endişesiyle paniğe kapıldı.

Danimarka basınında servis edilen amatör çekim görüntülerde, polislerin şüpheliye ateş açmasıyla çevredekilerin kendilerini yere atarak korumaya çalıştığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı yer aldı.

Olayın ardından Tivoli ile Kopenhag Belediye Meydanı'nı ayıran H.C. Andersen Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Trafikte aksamalar yaşandı.

Ziyaretçilerden bazılarının tahliye edildiği Tivoli ise olayın terör saldırısı olmadığı anlaşılınca yeniden açıldı.

Kopenhag emniyetinin açıklamasında, şüphelinin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi, olayın terör saldırısı olarak soruşturulmadığı vurgulandı.