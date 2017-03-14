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Köprüler de vatandaşa satılabilir!

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Köprüler de vatandaşa satılabilir!
Geçtiğimiz hafta başlatılan gayrimenkul sertifikası düzenlemesine büyük altyapı projeleri de eklenebilir. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, düzenlemenin zamanla başka projelerle genişletilebileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, düzenlemenin zamanla başka projelerle genişletilebileceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, düzenlemeye kira getirili projelerinde ilâve  edilebileceğin açıkladı.Gayrimenkul sektöründefinansman çeşitlendirmesi ve küçük yatırımcıların gayrimenkule yatırım yapabilmesini
hedef alan gayrimenkul sertifika düzenlemesinde, ilk ihracın TOKİ- Makro İnşaat ortaklığındaki konut projesine yönelik gerçekleştirileceği ve ihraçta toplam hasılatın 143.24  milyon lira olarak öngörüldüğü açıklanmıştı.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) halka arz y239.2 milyon lira tutarında gayrimen sertifikası ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) müracaahbetti.

Talep, Cuma akşamı yayımlanan SPK bülteninde yer aldı. Sistem, küçük yatırımcının da gayrimenkul projelerinde metrekare bazlı yatırım yapabilmesini düzenliyor. Nuretti Canikli, Reuters’a verdiği söyleşide gayrimenkul sertifikası düzenlemesinin zamanla başka projeler Çin de genişletilebileceğini şu sözlerle anlattı, “Düzenleme, değer kazanacakbütün projeler için geçerli. Teorik olarak köprüler bile dahil edilebilir. Ancak ilâve baz detaylandırmalar ve  modellemeler yapılması gerekiyor.


Meselâ mülkiyetin kamuya geçmemesi gerekiyor. Belki kira getirisi üzerine kurulu bir model de (gayrimenkul
sertifikası düzenlemesine) ilâve edilebilir.”

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