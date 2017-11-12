Koray Aydın Dağıstan Şen'in cenazesine katıldı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'in cenazesine katıldı.
İYİ Parti Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ülkücü-milliyetçi camianın önde gelen isimlerinden Osman Şen'in ağabeyi, Dağıstan Şen'in cenaze törenine katıldı.Dağıstan Şen'in Ankara Karşıya mezarlığında gerçekleştirilen cenaze törenine Aydın'ın yanı sıra, milliyetçi ülkücü camiadan bir çok isim katıldı.
Koray Aydın Twitter hesabından da "Şen" ailesine ve sevenlerine taziye mesajı yayınladı.
Etiketler: Koray Aydın, Dağıstan Şen, Osman Şen
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.