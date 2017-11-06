Koray Aydın: "Kahraman gazilerimize saldıranlar hak ettikleri cezayı almalı"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara'da trafikte seyrederken magandaların saldırısına uğrayan Gazi Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ilgili açıklama yaptı.

PKK ile mücadelede gazi olan Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş, geçtiğimiz gün Ankara'da trafik magandaları tarafından saldırıya uğradı.

Kamuoyunun da büyük tepkisine neden olan olay ile ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Twitter hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.

"Her şeyden öte bir kahraman gazimizin bu durumunu belirttiği halde bu aşağılık harekete maruz kalması hainlikle eştir" diyen Aydın, "Trafik magandası canavarların ise hak ettikleri cezayı hukuk çerçevesinde almasını temenni ediyorum. Meselenin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

İşte Koray Aydın'ın o açıklamaları:

"BU AŞAĞILIK HAREKET HAİNLİKLE EŞTİR"

"Ankara'da dün yaşanan trafik magandalığı hadisesi toplumumuzu üç ayrı yönden yaralamış ve öfkelendirmiştir. Toplumumuzda bir yol verme hadisesi yüzünden canavarlaşabilecek insanların varlığı, bu psikolojiyi yaratan nedenler bizler açısından acıdır. Bu canavarlığı araçta bir engelli vatadaşın ve çocuğun bulunduğunu göre göre devam ettirmek ayrı bir vicdansızlık kat be kat onursuzluktur. Ve her şeyden öte bir kahraman gazimizin bu durumunu belirttiği halde bu aşağılık harekete maruz kalması hainlikle eştir.

"KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ"

Kahraman gazi kardeşimize ve beraberindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Gaziler Türk milletinin onurudur. Trafik magandası canavarların ise hak ettikleri cezayı hukuk çerçevesinde almasını temenni ediyorum. Meselenin takipçisiyiz."