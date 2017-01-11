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Koray Aydın: Seçilmiş krallığa ve saltanata onay vermeyin

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Koray Aydın: Seçilmiş krallığa ve saltanata onay vermeyin
MHP Genel Başkan Adayı Aydın, Meclis'te yapılan oylamada 'evet' oyu kullanan MHP'li vekillere uyarıda bulundu. Yeni Anayasayı 'seçilmiş krallık ve saltanat' olarak niteleyen Aydın,"ucube sisteme evet demek, MHP'nin tasfiyesinin vebalini üstlenmektir" dedi

MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın, TBMM'de yapılan Anayasa oylamalarıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. 

Sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yapan Aydın, MHP'li vekilleri vekilleri vicdanları ile hareket etmeye çağırdı.

Aydın, "Öncelikle tüm ülküdaşlarımızın merak ettiği soru şudur: MHP, ne zaman ve hangi yetkili kurulunda bu sistem değişikliğini görüşmüş ve 'evet' kararı almıştır? Bu sorunun cevabını vicdanınızda sorgulayınız. Oysa MHP'nin kurucu lideri olan, doktrini tayin eden, teşkilatını kuran, son Genel Sekreteri olmaktan onur duyduğum Başbuğ Alparslan Türkeş'in önemli kararlar öncesinde "MHP ne yapacak?" sorusuyla uzatılan mikrofonlara cevabı her zaman 'yetkili kurullarımıza danışacağız, ona göre karar vereceğiz' şeklinde olmuştur.

İktidara gelmek için sistemin doğası gereği birinci ve ikinci partilerin yarışını öne çıkaran bu ucube sisteme evet demek, milliyetçi-ülkücü hareketin en büyük eseri MHP'nin göz göre göre tasfiye edilmesinin vebalini üstlenmek demektir.

Nihayet devletin bütün yönetim erklerini tek elde toplayan bu teklife evet demek, seçilmiş krallığa ve saltanata onay vermektir. Sayın Milletvekilleri buna izin ve onay vermeyin" ifadelerini kullandı.

İşte Koray Aydın'ın açıklamalarının tam metni:

 

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