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Koray Aydın Twitter'dan paylaştı

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Koray Aydın Twitter'dan paylaştı
Koray Aydın, sosyal medya hesabından Enver Paşa'yla ilgili paylaşımda bulundu.

Orta Asya'nın Pamir eteklerinde Doğu Türkistan için mücadele ederken şehit edilen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli isimlerinden Enver Paşa, ölüm yıldönümünde anıldı.

1922 yılında hayatını kaybeden Enver Paşa'yı Koray Aydın da unutmadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aydın, "Makedonya dağlarından Türkistan bozkırlarına uzanan bir kahramanlık öyküsü olan Şehit Enver Paşa'yı şehadetnin 95. yılında anıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Koray Aydın'ın paylaşımı:

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