Koray Aydın: Ya Cumhurbaşkanı gizli terörist olursa?

Referandum çalışmalarına Trabzon'da devam eden MHP Genel Başkan adayı Aydın, Başkanlık sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Referandum için uyaran Aydın, "ya Cumhurbaşkanı gizli terörist olursa, bu kişiye o yetkiler verildiğinde ne olur?" dedi

Türk Milliyetçileri Hayır Platformu’nun Trabzon’da düzenlediği ‘Niyet Hayır, Akıbet Hayır’ toplantısına MHP’li vekiller ve MHP Trabzon eski milletvekili Koray Aydın katıldı.

Toplantıya MHP Bitlis eski Milletvekili İbrahim Halil Oral, MHP Mersin eski Milletvekili Cahit Tekelioğlu, MHP Manisa eski Milletvekili Ali Serdengeçti, MHP Van eski Milletvekili Ayhan Çelik, MHP Trabzon eski milletvekili Koray Aydın, DP Trabzon İl Başkanı Ali Akar, MHP Trabzon eski il başkanı Muammer Demel, MHP Ortahisar eski başkanı Burhan Bekar ve çok sayıda partili katıldı. ‘Niyet Hayır, Akıbet Hayır’ toplantısında söz alan Koray Aydın, referandum süreci ile ilgili ve neden Hayır denilmesi gerektiğini partililer ile paylaştı.

İşte Koray Aydın'ın konuşmasından öne çıkanlar

"BASKI VE ZULME BAŞKALDIRIŞTIR"

"Burada alın teriyle dava inancıyla ülkenin geleceğini endişe duyan insanlar olarak toplandık. Bizim ki samimi bir bakış. Bu kadar baskı ve zulüm altında olan Türkiye’de bir başkaldırışta bulunmak her baba yiğidin harcı değil. Bu işe “hayır” diyerek başkaldıran herkesi minnetle şükranla selamlıyorum.

"ALLAH GÖSTERMESİN BELKİ SON BİR HAYKIRIŞ"

Şartlar uygun değil demeden hak bildiğini doğru bildiğini her zaman haykırmışımdır. Bugün buraya gelirken bütün unvanları geride bırakarak Koray Aydın olarak karşınızdayım. Bugün bizi buraya getiren kuvvetin büyük endişesi taşıyarak koşarak buradayım. Şunu da demek itiyorum bu gelişim daha önceki ortamlardan farklı. Bu belki son bir haykırış. Allah göstermesin belki son çırpınış. Çünkü milletimizin geleceği ile önemli bir karar vereceğiz. Tek kişinin yönetimine teslim edilmek isteniyoruz. Bunu yapanların acelesi var. Sanki yangından mal kaçırıyorlar. Görende padişaha kelle götürüyorlar zannedecek. Bunlara parlamenter sistem yetmiyor. Şimdi düşünün ucuz söylemlerle polemiklerle binlerce yıllık ülkenin demokrasisine kara bir leke sürülüyor.

"TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE OLAN ONLAR"

Onlarla olmayan terörist, FETÖ’nün, PKK’nın yandaşları. Soruyorum size bunların ortak noktası bunların AKP ile iş tutuyor olmaları değil mi? Bu üç yapıyla iş tutmuş başka bir siyasi parti var mı? Yok! Bu dil bu üslup neyin nesidir Allah aşkına. Bu ülkeyi yönetenler hiç mi utanmıyorlar. Hayır Kandil’e gider yok ya. Hayır oyunun gideceği yer Kandil. Hayır eşittir çukur. An başı diyor bunun. Neyi kastediyorsun

"SİLOPİ VE CİZRE ÖZERKLİK İLAN EDİLMİŞ, KAN DÖKÜLECEK DEMİŞTİK"

Türkiye felakete gidiyor. Adamlar hazırlık yapıyor. Kan akacak ülkenin bu gidişatını şehitlerle ödeyeceğiz derken bakın Allah aşkına Cizre’de Silopi’de Özerklik ilan edilmiş. Ben bunları kara metinlerle yayınladım. Cizre ve Silopi’yi özerklik ilan edecekler dedim. Buraları geri almak için bedel ödeyeceğiz dedik.

"ÜLKEYİ BÖLMEYE GETİRENLER BUNLAR"

Hdp ile iş tutup ülkeyi bölünmeye getirenler bunlar. Oslo’da masa kurup devletin görevlileriyle bölücüleri bir masa buluşturdu. Masanın üzerine de Türkiye’yi koyup pazarlık yapanlar bunlar. Bir terör örgütüne devletin tüm bürokratik alanları veren bunlar. Şimdi de kendisinden dışında herkesi suçlayanlar bunlar. Bu büyük millet bütün bu yaşananları. Kafasının bir köşesinde tutar. Zamanı gelince tarihe notunu düşer. Bütün bu yaşananları kimse unutmayacak. 16 Nisan’da tarihe bunun notlarını düşeceğiz.

"ABD SENİNLE OYUN OYNUYOR"

Türkiye’yi iç savaşın eşiğine getirmişsiniz. Dışarıda Esad ile düşman olup 5 senedir terör örgütlerini beslediniz. Şimdi sırt çevirdikleriniz Türkiye’de intikam peşinde düşmüş ve şehitler vermişiz. Sırtını sıvazlayan ABD de seninle oynuyor. Rusya kulağından tutmuş kafanı bir o yana bir bu yana vuruyor. Askerini vuruyor gıkını çıkaramıyorsun. Kendini kahraman ilan ettiğin İsrail ile birlikte o sözler ağzımdan bir kez çıktı deyip bakanlarını oraya gönderip özür dileyerek milletin boynunu yere eğiyorsun. Dost denen bir şey kalmamış. Irak ve İran’ı mezheplerle karşımıza almışız.

"2019’A KİM ÖLE KİM KALA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI TEHLİKELİ’’

Evet oyu geçerse başkan diyelim ne yapacak bütün bakanlarını atayacak. Atadığı bakanlar alıncaksa hepsi aynı anda alınacak Sonra başbakanda kaldırdı. Zaten bir tanesi dolanıyor kapı kapı bana ihtiyaç yok diye. Bütün bürokratları atayabiliyorlar. Birde hata yapmışlar seçilen Cumhurbaşkanı oturacak birde yönetmelikleri ayarlayacak hangilerini kapsıyor. Bunu o belirleyecek. Adam oturur bir gece 4 bin görevliyi atar. Bu yetkinin ne kadar tehlikeli olduğu önemli. 2019’a kim öle kim kala Cumhurbaşkanı olarak kim gelecek belli değil. Cumhurbakanının yardımcısı olarak atanan kişi Cumhurbaşkanı hasta olursa ölürse ona vekalet edecek. Biz seçtik ama kim bakacak. Seçimle gelmeyen bir atanmış bizi yönetecek. Yani atanmış bir memur. Azerbaycan’da Anayas değişikliği yaptı. Bu yetkileri aldı sabredemedi geçen ay içerisinde vekil olarak tayin etti. Ölürsem yerime hanımım geçsin dedi. Böyle bir hak verirsen bunu kullanmaya hazır. Hatta kullananı haklı olarak görebilirsin

"PARTİLİ CUMHURBAŞKANI ÇOK TEHLİKELİ"

Çok tehlikelilerden bir tanesi. Partili Cumhurbaşkanı oluyor. Bu tehlikeli birşey. En çok korktuğum maddelerden bir tanesi bu. Adamı seçtik başkan oldu. Geldi buraya partinin de genel başkanı oluyor. Seçim olacak milletvekillerini kim yazdı. O yazdı. Bana göre bir tane parti hariç onun dışında kadı disiplinli parti düzenliyorlar. Partisi üzerinden kendi ekibini kuracak. Hem hukuk sistemimizi hemde adaletimizi yok eder. Şuanda daha bu söylediğim düzenini Anayasal elbisesi giydirilmemişken birde evet çıkarak elbise gibi üzerlerine geçirirse ülkemiz büyük bir yıkıntı altında kalır.

"MECLİSİ TEK KİŞİ FESHEDECEK, TEK ADAMI 360 VEKİL! NASIL OLACAK?"

Meclisi feshetme yetkisi var. Hiçbir başkanlık sisteminde yok tek bizde olacak. Meclisinde Cumhurbaşkanı feshetme yetkisi var diyor. Ama nasıl feshedecek. Oradan tek adam feshedecek 600 vekili diğer taraftan 360 kişi toplanacak ki tek adamı feshedecek. Daha dün gördük kaç tane milletvekili partisinden ona resti çekecek. Bu yetkiyide kullanıp verilmesi Türkiye’ye has bir şey.

"CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ İLE MECLİS DEVRE DIŞI KALABİLİR’’

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ne demek biliyor musun? OHAL var kararname çıkarma yetkisi. Var dün ne oldu sabah kalktık varlık fonu diye birşey çıkarmışlar. Ne yapacaklar biliyor musunz milletin alın teri ile oluşturdukları değerleri diğer ülkelere peşkeş çekildi. Daha tartışamadan karar gibi çıktı. Bunlar evet çıkarsa sik karşılayacağız. Bir sabah kalkarsın öyle kanunlarla karşılaşırsın ki aklın almaz. Çıkaracağı kanunlarla meclisi devre dışı bırakabilir.

"YA CUMHURBAŞKANI GİZLİ TERÖRİST OLURSA..."

Herhangi bir örgüte bağlı veya gurba veya yere cemaate bağlı kendini gizlemeyi başarmış bir kişiye bu yetkiler geçerse ne olur. Hangi partiden olursa olsun her seçmen birey olarka düşünmeli ve öyle hareket etmeli. Herkes çok sevdiği partiye gider oyunu verir ama burada partiye oy vermiyoruz.