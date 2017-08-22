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Koray Aydın 'Yeni Parti'de

Koray Aydın 'Yeni Parti'de
Koray Aydın, Meral Akşener ve Ümit Özdağ ile Yeni Parti'de siyasete devam etme kararını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Basın toplantısında Yeni Parti'nin lideri Akşener de hazır bulundu.
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