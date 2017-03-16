Koray Aydın: Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın eline atom bombası veriliyor

MHP Genel Başkan adayı Aydın, canlı yayında referandum süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, "yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın eline resmen atom bombası veriliyor" dedi.

MHP Genel Başkan adayı Koray Aydın, Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Referandum süreciyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Aydın, Başkanlık sistemi ile Cumhurbaşkanı'na çok geniş yetkiler verildiğini ve bunun Cumhurbaşkanı'nın elinde büyük bir caydırıcı güç olduğunu söyledi.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın eline atom bombası verildiğini savunan Koray Aydın, şu ifadeleri kullandı:

CUMHURBAŞKANI'NI ANCAK 360 VEKİL FESH EDEBİLİYOR

"Meclis'i fesh etme yetkisi bir tek bizde var. Düşünebiliyor musunuz tek bir kişi Meclis'i fesh etme yetkisine sahip olacak. Bu ne demek? O bir kişiyi yetkiyi kullanırken, bunun karşı tezini savunanlar da diyor ki; Meclis'in de Cumhurbaşkanı'nı fesh etme yetkisi var. Var, ama nasıl var? 360 kişiyle var. Meclis seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini aynı gün yaptınız. Dünyada bütün Başkanlık sistemlerinde bunlar ayrı ayrı yapılıyor. Aynı gün yapılınca Türkiye'de genel bir hava var. Genelde Cumhurbaşkanı adayına da partisine de aynı yönde oy verme eğilimi olur. Otomatikman biri kazanırsa o kazanan kim olursa onun partisi de Meclis'te çoğunluk olur. Nasıl 360 kişiyi bulacak? Demek ki bu aslında tek kişiye verilen bir yetki. Tek kişi Meclis'i fesh edebilecek, ama onu 360 kişi fesh edebilecek. Elinizde bir atom bombası var. Atom bombası olması gereken caydırıcılığı yapar. O caydırıcı iklimi kendisinden oluşur. O atom bombasının gücünün ve kudretinin altında zaten sindirilmiş, bir kişi tarafından seçilmiş, her an kılıcı kafasında olan bir kitlenin bir irade koyma ve bu irade koyarak Cumhurbaşkanı'nı fesh etme gibi bir adım atması bizim şu andaki oluşmuş olan geleneklerimize ve siyasi partilerin işleyiş biçimlerinde yüzde 1 ihtimali bile olmayan bir durumdur"

"AKP'Lİ VEKİLLERİN ÜÇTE BİRİ HAYIR DİYECEK"

Referandumla ilgili çarpıcı bir iddia bulunan MHP Genel Başkan adayı Aydın, konuştuğu AKP'li vekillerin rahatsızlıklarını dile getirdiğini belirterek, "AKP milletvekillerinin üçte biri 'hayır' oyu verecek" iddiasında bulundu.

AKP'li vekillerin "Biz partimizi seviyoruz ama bu kadar yetki fazla" dediğini aktaran Koray Aydın, toplumda başkanlığa karşı büyük bir tepkinin oluştuğunu da vurguladı.