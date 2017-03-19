Koray Aydın'dan AKP seçmenine tarihi uyarı

Giresun'da vatandaşlarla bir araya gelen MHP Genel Başkan adayı Aydın, "AKP'liler çok iyi düşünmeli ve bir kişiye bu kadar yetki verilmesine 'hayır' demelidir" dedi.

Referandum öncesi ülke genelinde başlattığı ‘Niyet Hayır Akıbet Hayır’ toplantıları kapsamında Samsun’un ardından Giresun’da vatandaşlara hitap eden MHP Genel Başkan adayı Koray Aydın, “Türk milleti, bütün oyunları bozacak, demokrasiye sahip çıkacak ve tek adam yönetimine referandumda ‘hayır’ diyerek, AKP'ye tarihi bir ders verecektir” dedi.

‘Niyet Hayır Akıbet Hayır’ Giresun toplantısında coşkulu bir kalabalığa seslenen Aydın, “vatansever ve milliyetperver Aziz Giresun halkını 16 Nisan’da sandıkta ‘hayır’ demeye çağırıyorum. Giresunlu hemşehrilerim oynanan oyunun farkında. Bu oyunları 16 Nisan’da sandıkta bozacağız ve ülkenin kaderini tek adama teslim eden ucube yönetim sistemine geçit vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

‘EVET’TE HER ŞEY ALLAK BULLAK, ‘HAYIR’DA HER ŞEY YERLİ YERİNDE OLUR

Koray Aydın, 16 Nisan’da yapılacak referandumda ‘evet’ çıkması halinde ülkenin yönetim sisteminin allak bullak olacağını, demokrasinin olmazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığının ortadan kalkıp, bütün güçlerin tek bir kişide toplanacağını, ‘hayır’ çıkması halinde ise her şeyin yerli yerinde kalacağını, seçilmiş cumhurbaşkanı ve başbakanın görevlerinin başında olacağını kimsenin bir şey kaybetmeyeceğini söyledi.

Referandumun bir genel seçim olmadığının altını çizen Aydın, vatandaşların seçimde diledikleri partiye oy verebileceklerini belirterek, “ancak ülkenin kaderiyle bu kadar yakından ilgili bir konuda terör ve darbe belasıyla boğuşan bir Türkiye’nin, adeta sırat köprüsünden geçen bir Türkiye’nin gündemine sokulan bu sistem değişikliği, milletimizi ayrıştırmaktadır. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bir dönemde, kamplaşma, kutuplaşma ve cepheleşme artmış, ‘hayır’ diyenler üzerindeki baskılar zirve yapmıştır. Bir zamanlar PKK, FETÖ ve HDP ile işbirliği yapanlar, referandumdaki en doğal hakları olan ‘hayır’ dedikleri için milletimizin en az yarısını, yani bizleri terör yandaşı gösterecek kadar akıl, insaf ve izan çizgisinden çıkmışlardır. Vatansever ve milliyetperver Giresunlular ve bütün Türk milleti bu gerçeği görecek, tek adam yönetimine dur diyecek, demokrasiye sahip çıkacak ve 16 Nisan’da AKP’ye tarihi bir ders verecektir”şeklinde konuştu.

YURT İÇİNDE MAĞDURİYET İMKANI KALMAYINCA, İTHAL MAĞDURİYET PEŞİNDELER

Türk milletinin hiçbir iktidara nasip olmayacak şekilde AKP iktidarına ne istediyse verdiğini kaydeden Koray Aydın, iktidarın aldığı bu gücü ve yetkiyi heba ettiğini, ülkeyi dış politikada Ortadoğu bataklığına, iç politikada da darbe ve terör bataklığına sürüklediğini anlattı.

‘Komşularla sıfır sorun’ diyen iktidar sayesinde Türkiye’nin arasının iyi olduğu komşusunun neredeyse kalmadığını, Suriye, Libya, Mısır, Irak, İsrail ve Rusya ile ilişkilerin AKP iktidarının çelişkilerinin bariz örneği olarak ortada durduğunu ifade eden Koray Aydın, kendi koyduğu yurtdışında seçim propagandası yasağını kendi çiğneyen iktidarın, yurt içinde mağduriyet imkanı kalmayınca yurt dışından mağduriyet devşirme gayretinde olduğunu, bu durumun da Türkiye’nin uluslararası arenada onuruna, gururuna ve milli menfaatlerine ciddi zararlar verdiğini vurguladı.

AKP’YE OY VERENLER ‘BİR KİŞİYE BU KADAR YETKİ’YE ‘HAYIR’ DEMELİDİR

Konuşmasının son bölümünde 16 Nisan’da referanduma sunulacak Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini ayrıntılarıyla analiz eden Koray Aydın, ‘evet’ propagandası yapanların içerik açıklamasına girmeden işi hamasetle geçiştirmeye çalıştığını, getirilen teklifte ülkenin temel sorunları olan terörün, işsizliğin, yatırımsızlığın, yolsuzluğun ve yoksulluğun önlenmesine dair bir düzenleme bulunmadığını, ‘başkanlık gelecek, terör bitecek’ gibi boş sloganlarla milletin aklıyla alay edildiğini söyledi.

Özellikle iktidar partisine oy veren vatandaşlara büyük görevler düştüğünü ifade eden Koray Aydın, AKP ve Sayın Erdoğan’a oy verenlerin sonrasını da düşünmelerini, yarın tek bir kişiye verilen yetkilerin kendilerine karşı da kullanılabileceğinin bilinciyle hareket etmelerini, kendi partilerinin, liderlerinin ve ülkenin geleceğini düşünerek ‘bir kişiye bu kadar yetki çok fazla’ diyerek 16 Nisan’da ‘hayır’ demelerini istedi.